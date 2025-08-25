Aerolínea exigirá a pasajeros con sobrepeso comprar dos boletos a partir de enero de 2026

A partir del 27 de enero de 2026, la aerolínea estadounidense Southwest Airlines implementará una nueva política que exigirá a los pasajeros con sobrepeso adquirir dos boletos de avión si no pueden viajar cómodamente en un solo asiento.

Según un comunicado oficial de la compañía, esta medida marca el fin de una política vigente desde hace más de dos décadas, la cual permitía que los viajeros con sobrepeso utilizaran un segundo asiento sin costo adicional o con la posibilidad de obtener un reembolso.

La actual política, que permitía reservar dos asientos antes del vuelo con opción a reembolso, estará vigente hasta el 26 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los pasajeros que no quepan en un solo asiento deberán pagar ambos pasajes, y en muchos casos no tendrán derecho a reembolso.

¿CUÁNDO SE PODRÁ SOLICITAR EL REEMBOLSO?

La aerolínea aclaró que algunos pasajeros todavía podrán acceder a un reembolso del segundo boleto si cumplen con ciertos requisitos:

El segundo asiento debe ser comprado por anticipado a través del sitio web oficial de la aerolínea .

. Ambos boletos deben ser de la misma clase .

. El vuelo no debe estar lleno.

El reembolso podría demorar hasta tres meses en procesarse.

ENFRENTA CRÍTICAS POR POSIBLE DISCRIMINACIÓN

La medida ha generado polémica y críticas entre usuarios frecuentes de la aerolínea, quienes argumentan que la nueva política podría considerarse discriminatoria y atenta contra los derechos de los consumidores con obesidad.

En caso de que un pasajero no cumpla con los nuevos requisitos, Southwest Airlines podría reasignar su vuelo. En ese escenario, además de perder el reembolso, el viajero deberá pagar una multa por no presentarse a su vuelo original.