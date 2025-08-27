Tiroteo en escuela católica de Minnesota deja muertos y heridos durante misa

Un trágico tiroteo sacudió este miércoles 27 de agosto a la comunidad de Minneapolis, Minnesota, luego de que un hombre abriera fuego dentro de una escuela católica mientras se realizaba una misa matutina.

EL ATAQUE OCURRIÓ EN PLENA MISA ESCOLAR

Los hechos tuvieron lugar en la Iglesia Católica de la Anunciación y su escuela, al sureste de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor ingresó vestido completamente de negro y comenzó a disparar en medio de la ceremonia religiosa, generando caos y desesperación entre alumnos, maestros y asistentes.

Según información de Fox News, el ataque dejó al menos 2 personas muertas y más de 20 heridas. Entre ellas, cuatro víctimas se encuentran en estado crítico y fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos para recibir atención médica.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Ante la gravedad de la situación, la policía de Minneapolis, la Oficina de Aprehensión Criminal, la Patrulla Estatal y el FBI activaron un protocolo de respuesta para atender un evento con múltiples víctimas. Las investigaciones continúan en curso mientras la zona permanece asegurada.

REACCIÓN DE DONALD TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a los hechos a través de su cuenta en Truth Social. En su mensaje calificó el ataque como una “situación terrible” y aseguró estar siguiendo de cerca el desarrollo de las investigaciones y el estado de las víctimas.

UNA COMUNIDAD MARCADA POR LA TRAGEDIA

La comunidad educativa y religiosa de la Iglesia de la Anunciación vive momentos de profunda tristeza y consternación.

Padres de familia y vecinos se han reunido en los alrededores del lugar para acompañar a los afectados, mientras autoridades locales piden calma y respeto en medio de la tragedia.