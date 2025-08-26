Visa americana: ¿Cuál es el nuevo requisito obligatorio a partir del 2 de septiembre?

Tramitar la visa americana es, para miles de mexicanos, un proceso que suele resultar largo y complicado, debido a los tiempos de espera para obtener una cita consultar, además de los requisitos y documentación necesaria.

Ahora, la Embajada de Estados Unidos en México anunció un cambio importante en el proceso de solicitud de la visa americana.

NUEVO REQUISITO OBLIGATORIO

A partir del 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de acudir a una entrevista consular, requisito que hasta ahora no era obligatorio para estos grupos.

Hasta este año, los solicitantes en estos rangos de edad podían obtener o renovar su visa enviando los documentos por mensajería, siempre que cumplieran con ciertos requisitos. Con la nueva disposición, tanto niños como adultos mayores deberán presentarse personalmente en la sede consular para ser entrevistados por un oficial.

La medida aplicará para todas las visas de no inmigrante, con excepción de algunas categorías diplomáticas u oficiales, como las A-1, A-2, G-1, G-2, entre otras.

¿QUIÉNES AÚN PODRÁN RENOVAR SIN ENTREVISTA?

Aunque la mayoría de solicitantes tendrá que acudir a entrevista, se mantienen ciertos casos de exención. Podrán seguir aplicando a este beneficio quienes:

Renueven una visa B1/B2 con validez de 10 años, siempre que haya vencido en los últimos 12 meses.

El titular haya tenido al menos 18 años cuando se emitió esa visa.

La solicitud se realice en el país de residencia habitual.

No obstante, la Embajada aclaró que los oficiales consulares pueden solicitar una entrevista en cualquier momento, incluso si el solicitante califica para la exención.

OTROS REQUISITOS Y ADVERTENCIAS

La autoridad consular alertó sobre un error frecuente: el número de confirmación de la solicitud DS-160 debe coincidir con el registrado en el sistema de citas. En caso de no hacerlo, la cita tendrá que reprogramarse y podría implicar un nuevo pago.

Además, reiteró que únicamente los canales oficiales ofrecen información confiable sobre el trámite de visa americana.

CONSEJOS PARA LOS SOLICITANTES

El gobierno de Estados Unidos recomendó a los solicitantes iniciar el proceso con suficiente anticipación y no comprar boletos de avión no reembolsables hasta que la visa haya sido aprobada, con el fin de evitar contratiempos.