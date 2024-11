Starship de SpaceX completa su sexto despegue: un plátano de peluche como carga

Elon Musk continúa avanzando en sus aspiraciones de explorar la Luna y Marte con otro lanzamiento de la nave Starship de SpaceX. En su sexta misión, la nave despegó con una peculiaridad: un plátano de peluche en la bahía de carga, utilizado como indicador de gravedad cero.

Aunque en el quinto vuelo la nave había aterrizado con éxito, este despegue trajo un cambio inesperado: SpaceX optó por no capturar el cohete con los brazos de la torre de lanzamiento.

El propulsor Super Heavy, que constituye la primera etapa de Starship, realizó un amerizaje controlado en el Golfo de México al no cumplir con los criterios para un aterrizaje asistido por la torre. Esta es la estrategia predeterminada para el vehículo y solo se intenta el uso de la torre cuando las condiciones son ideales.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting sixth flight test of Starship! pic.twitter.com/bf98Va9qmL