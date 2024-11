¿De cuánto es la fortuna de Elon Musk? Así aumentó tras la victoria de Trump

La fortuna de Elon Musk ha alcanzado los 314 mil millones de dólares tras la reciente victoria electoral de Donald Trump. Esta cifra marca un aumento de 85 mil millones de dólares en lo que va del año, atribuido principalmente a la subida en Bolsa de Tesla y la expectativa de una regulación más flexible bajo la nueva administración republicana.

Según un artículo de El País escrito por el analista Miguel Jiménez, casi todo ese incremento se ha concentrado en poco más de dos semanas y ha habido dos factores decisivos para ello. El pasado 23 de octubre, la fortuna del magnate estaba valorada en 237 mil millones de dólares.

Durante la última campaña electoral, Musk se posicionó como uno de los mayores aliados y donantes de Trump , contribuyendo con al menos 120 millones de dólares a su campaña. El mercado anticipa que la victoria de Trump beneficiará a los negocios de Musk, que abarcan desde Tesla y SpaceX hasta Neuralink y su empresa de inteligencia artificial xAI, gracias a una posible relajación en la regulación federal.

En un discurso reciente, Musk enfatizó la necesidad de un sistema nacional de aprobación para los vehículos autónomos, sugiriendo que este enfoque no solo favorecería a Tesla, sino a toda la industria. La influencia de Musk ha sido tal que Trump le ha asignado la tarea de liderar el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se enfocará en optimizar la burocracia estatal.

Este ascenso meteórico lo deja con una ventaja de 84 mil millones sobre Jeff Bezos, de Amazon, y a pocos pasos de su propio récord histórico de 330 mil millones de dólares.

