Donald Trump nombra secretario de Salud al promotor de teorías conspirativas Robert F. Kennedy JR

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dio a conocer que, para él, velar por la salud de los ciudadanos es el puesto más importante en la administración.

"Durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido aplastados por el sistema industrial alimenticio y las farmacéuticas que se han involucrado en engaños y desinformación en lo que respecta a la sanidad pública", declaró a través de su red social, Truth Social.

El presidente dio la promesa de que la Secretaría de Sanidad desempeñara un papel importante a la hora de garantizar que la población esté protegida y que productos químicos, nocivos, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos, así como aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora crisis de salud no sean un problema más para su país.

Kennedy Jr, según su perspectiva, garantizará que dichas agencias vuelvan a acatar los preceptos científicos "para poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas y volver a ser grande y saludable".

Al concluir la campaña electoral, en un mitin en Nueva York, Trump ya había declarado que, si lograba ganar el 5 de noviembre, iba a permitir que Kennedy JR "se volviera loco" con la sanidad.

Donald Trump asegura que el sobrino del expresidente John F. Keneddy e hijo del exfiscal general de los Estados Unidos Robert F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los setenta, es "un tipo fantástico" y con un buen conocimiento sobre los pesticidas, así como del medio ambiente.

Robert F Kennedy Jr will be The Secretary of Health and Human Services!

