Posibles miembros del gabinete de Donald Trump: De Elon Musk a Kennedy Jr.

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, podría encabezar una oficina dedicada a la eficiencia gubernamental, buscando reducir gastos burocráticos y enfrentar lo que Trump llama el "Estado profundo". Por su parte, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas antivacunas, podría asumir un papel en la política sanitaria tras retirar su candidatura independiente para apoyar a Trump, un movimiento que ha generado tensiones con la familia Kennedy.

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, podría encabezar una oficina dedicada a la eficiencia gubernamental, buscando reducir gastos burocráticos y enfrentar lo que Trump llama el "Estado profundo". Por su parte, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas antivacunas, podría asumir un papel en la política sanitaria tras retirar su candidatura independiente para apoyar a Trump, un movimiento que ha generado tensiones con la familia Kennedy.

They say red light helps you sleep better pic.twitter.com/XvVFnmcF9O