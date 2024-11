Visa americana: ¿habrá cambios en el trámite tras la victoria de Donald Trump?

Fue durante el martes 5 de noviembre que se realizaron las elecciones de Estados Unidos, este evento político terminó con la victoria del expresidente, Donald Trump. Tras ganar; muchos ciudadanos mexicanos se han preguntado si habrá cambios en el trámite de la visa americana, esto debido a que, durante su primer mandato, Trump se caracterizó por sus políticas sobre migración; mismas que volvieron durante su campaña electoral.

El empresario fue apoyado por millones de ciudadanos que señalan que sus políticas migratorias podrían ayudar a Estados Unidos, esto ha generado preocupación entre los extranjeros pues con el regreso del multimillonario a la Casa Blanca es posible que vengan ajustes significativos en el trámite para obtener el documento migratorio solicitado por las autoridades.

¿HABRÁ CAMBIOS EN LA VISA AMERICANA CON EL REGRESO DE TRUMP?

A pesar de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, las autoridades migratorias de dicho país han señalado que cualquier tipo de cambio en el trámite de la visa americana no podrá ser de inmediato. Usando sus redes sociales; la embajada de Estados Unidos en México señaló que no se debe caer en la desinformación que circula en redes.

La embajada explicó que ahora mismo no existe ningún cambio en el proceso para obtener el documento migratorio, por lo que la información que encuentren en redes si no es de los canales oficiales puede ser falsa. Esto con el fin de que los mexicanos que se encuentran en el trámite de la visa americana no se alerten y sigan con el proceso de manera habitual.

¿QUÉ HA DICHO SHEINBAUM TRAS LA VICTORIA DE DONALD TRUMP?

La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, usó su cuenta oficial de X para informar que tuvo una llamada con Donald Trump y explicó que ambos mandatarios acordaron tener una buena relación entre gobiernos. Aunado a que aprovechó su conferencia matutina para felicitar al empresario por su victoria en las elecciones de Estados Unidos.

Junto con esto, Sheinbaum Pardo aseguró esta mañana que el gobierno de México ya cuenta con una estrategia para abordar el tema de migración y la visa americana; puntualizando que su administración da seguimiento al plan que implementó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.