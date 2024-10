Visa americana: ¿En qué consulado de EU en Sonora se puede conseguir más rápido la cita?

La visa americana B1/B2, suele emplearse en temas de turismo o para situaciones de negocios, siendo un documento necesario para poder transitar al país extranjero fácilmente, evitando algún altercado con las autoridades del territorio.

Es un trámite oficial que requiere de una larga espera, pero hay consulados de EU en México que tienen una diferencia de espera entre cada una de ellas. Si planeas sacar tu visa americana en las oficinas de Sonora, en esta ocasión te explicaremos en que consulado es menos tardada la cita.

¿DÓNDE SACAR LA VISA AMERICANA EN SONORA?

En el estado de Sonora, cuenta con dos consulados de EU, uno en la ciudad de Hermosillo y el otro en Nogales, siendo oficinas en las que podrías realizar correctamente el trámite de la visa americana, ya sea que la saques por primera vez o hagas su renovación.

Es bien sabido que la visa B1/B2, suelen ser la que requieren de varios días de espera para obtener tu cita, pero en cada oficina del país, disminuye o aumentara la espera, para ello es importante conocer los tiempos.

Si deseas saber en qué oficina de sonora obtendrás tu cita más rápido, te podemos decir que la respuesta es clara, en Nogales tienes que esperar 245 días de calendario, mientras que en Hermosillo la espera es de 316 días.

Suponiendo que hiciéramos el proceso el primero de noviembre, en Nogales tendríamos la cita en el consulado hasta el 4 de julio del 2025, mientras que en Hermosillo sería hasta el 13 de septiembre del 2025.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIEREN PARA LA VISA B1/B2?

Para el proceso de la visa de turismo, en el portal oficial del Department of State of United State of America, menciona que debemos programar una cita en el portal oficial de la embajada, especificando el país y las oficinas consulares.

Es importante llenar correctamente el formulario DS-160 con todos los datos requeridos e incorporar una fotografía del solicitante que cumpla con las especificaciones. Dentro de los documentos que se requieren en el trámite se menciona el pasaporte, el pago del proceso, e información relacionada con los motivos del viaje.

Recordemos que el pago de la visa, no será reembolsable, en caso de ser rechazado en el proceso de la visa o faltar a la cita en el consulado, el dinero que se haya invertido no podrá recuperarse, y para hacer nuevamente el trámite deberá hacerse el pago otra vez.

Sigue todos los pasos que el portal oficial del consulado de EU proporciona para sacar la visa americana en Sonora, lleva todos los documentos oficiales y se honesto en la información que das, disminuye la probabilidad de que rechacen el trámite.