VIDEO | Cohete Falcon 9 de Space X sorprende a sonorenses

La estela blanca punteada del cohete Falcon 9 pudo ser apreciada en la capital del estado y el sur de Sonora cautivando a los amantes del firmamento

La noche de este sábado 06 de abril fue visible en diferentes partes de México el paso del cohete Falcon 9 con 21 satélites Starlink de la empresa SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk. Fue a partir de las 19:35 horas aproximadamente cuando personas en Hermosillo lograron visualizar la luz que iluminó el cielo, logrando capturarla a través de fotos y videos.

Mediante redes sociales de la compañía Space X se hizo el anuncio del lanzamiento de este cohete, el cual se realizó desde la Base Espacial Vandenberg, ubicado en el estado de California, en Estados Unidos.

El cielo despejado favoreció el que el alumbramiento del cohete pudiera apreciarse nítidamente en el espacio el cual pudo ser apreciado en otros municipios del sur de Sonora como Álamos, Navojoa y Cajeme y Sinaloa.

Las personas comenzaron a compartir en todas las redes sociales diferentes videos y fotos de este sorprendente espectáculo que sigue maravillando a la población en general.

OTROS LANZAMIENTOS RECIENTES

Tras una serie de varios retrasos, el pasado lunes 1 de abril, fue realizado el lanzamiento de la misión Falcon 9, Starlink desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4 Este (SLC-4E) en Vandenberg, California.

El objetivo del más reciente lanzamiento es poner en órbita 21 satélites incluyendo seis con capacidades Direct to Cell, según lo publicado por SpaceX en sus redes sociales.

ANTECEDENTES

Este es el sexto vuelo del propulsor de primera etapa que respalda esta misión, que anteriormente lanzó Crew-7, CRS-29, PACE, Transporter-10 y una misión Starlink. Fue separado por etapa, siendo la primera etapa la que aterrizará en el drone Of Coruse I Still Love You, estacionada en el Océano Pacífico.