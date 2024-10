SpaceX conquista el espacio: ¿por qué es importante la captura del cohete Starship?

SpaceX ha marcado un hito histórico en la exploración espacial al capturar con éxito el propulsor de su megacohete Starship tras un vuelo de prueba. Este logro, transmitido en vivo y seguido por millones en todo el mundo, representa un salto cuántico en la reutilización de cohetes y acerca la humanidad a misiones más ambiciosas, como la colonización de Marte.

En una demostración de ingeniería de precisión, los brazos mecánicos de la plataforma de lanzamiento, apodados "los palillos", atraparon al propulsor Super Heavy justo antes de tocar tierra. Esta maniobra, resultado de años de desarrollo e innumerables horas de trabajo, garantiza la recuperación y reutilización de esta poderosa primera etapa.

Tower view of the first Super Heavy booster catch pic.twitter.com/Bgjeyuw7Hf