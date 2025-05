¿No te gustan las pesas? Esta es la razón por la que NO deberías solo enfocarte en el cardio

Por años, correr, andar en bicicleta o asistir a clases de aeróbicos han sido las opciones predilectas de quienes buscan bajar de peso o mantenerse en forma. El cardio, como se le conoce comúnmente al ejercicio cardiovascular, es una de las formas más accesibles y conocidas de actividad física.

Sin embargo, muchos expertos en salud y fitness advierten que centrarse exclusivamente en este tipo de ejercicio puede traer consecuencias que van más allá de la báscula.

ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE NO DEBERÍAS SOLO ENFOCARTE EN EL CARDIO

SE PIERDE GRASA, PERO TAMBIÉN MÚSCULO

Uno de los principales atractivos del cardio es su capacidad para quemar calorías y, con una alimentación adecuada, reducir la grasa corporal. No obstante, si no se incluye el entrenamiento de fuerza, el cuerpo también puede empezar a descomponer tejido muscular para obtener energía, especialmente en sesiones largas o frecuentes. Esto no solo compromete la masa muscular, sino que también puede ralentizar el metabolismo.

EL METABOLISMO SE VUELVE MÁS LENTO

Al perder masa muscular, el cuerpo gasta menos energía en reposo. Es decir, aunque se esté haciendo cardio a diario, se podría quemar menos calorías a lo largo del día si no se fortalece la musculatura.

HUESOS Y ARTICULACIONES TAMBIÉN SUFREN

El ejercicio cardiovascular de bajo impacto, como nadar o usar bicicleta estática, no estimula suficientemente la densidad ósea. Sin entrenamiento de fuerza o ejercicios con impacto moderado, a largo plazo se podría tener mayor riesgo de osteoporosis o debilidad ósea.

AUMENTO DE APETITO

Otro de los efectos secundarios de un exceso de cardio es el aumento del apetito. Si no hay un control adecuado de la alimentación, se podría terminar consumiendo más calorías de las que se quema, afectando así las metas de pérdida de peso.

FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD, LOS GRANDES OLVIDADOS

El cardio no trabaja directamente la movilidad articular ni la flexibilidad muscular. Incorporar estiramientos o disciplinas como yoga o pilates puede ayudar a mantener un cuerpo más funcional y prevenir lesiones.

RESULTADOS QUE SE ESTANCAN

Al principio, es común ver resultados rápidos con el cardio. Pero con el tiempo, si no hay variedad ni un enfoque integral, el cuerpo se adapta y se llega a una meseta. Esto puede provocar frustración y abandono del ejercicio.

La recomendación general de expertos es mantener un equilibrio. Una rutina óptima debería incluir cardio, entrenamiento de fuerza (pesas o ejercicios de resistencia) y ejercicios de flexibilidad o movilidad.