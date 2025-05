¿Cuánto gana un cardenal en México en 2025 y quién paga su salario?

Los cardenales de la Iglesia Católica son figuras clave dentro de la jerarquía eclesiástica. Designados directamente por el Papa, estos altos dignatarios forman parte del Colegio Cardenalicio, cuyo propósito principal es asistir al Papa en la toma de decisiones y, en caso de fallecimiento, participar en el cónclave para elegir a su sucesor.

Tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, los cardenales elegibles deberán reunirse en el Vaticano para iniciar el proceso de sucesión. Entre ellos se encuentran dos mexicanos: Carlos Aguiar Retes y José Francisco Robles Ortega.

¿CUÁNTO GANA UN CARDENAL EN MÉXICO?

A diferencia del Vaticano, donde los cardenales perciben un sueldo mensual cercano a los 5 mil euros (aproximadamente 94,000 pesos mexicanos), en México los ingresos no son fijos ni públicos. Según información obtenida por Infobae México, los cardenales en el país reciben sueldos moderados que dependen de las posibilidades de la diócesis en la que se encuentren.

Además del sueldo base, los cardenales pueden recibir ofrendas económicas cuando asisten a celebrar eventos religiosos en distintas parroquias. No obstante, esto no está garantizado, ya que muchas comunidades no están obligadas a ofrecer un pago adicional.

Un ejemplo conocido fue el del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien, según reportes, recibía 12 mil 500 pesos mensuales cuando estuvo al frente del Arzobispado de Guadalajara.

¿QUIÉN PAGA EL SALARIO DE LOS CARDENALES?

Los ingresos de los cardenales en México provienen principalmente de la diócesis a la que pertenecen, por lo que dependen de los recursos económicos de la Iglesia local. En ocasiones, pueden recibir apoyo adicional de fundaciones o donativos privados.

¿CUÁNTO GANA UN SACERDOTE EN MÉXICO?

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el tercer trimestre de 2024 había en México 30 mil 600 sacerdotes, pastores y teólogos, con un salario promedio de 7 mil 400 pesos mensuales, trabajando unas 41 horas a la semana.

Estados con mejores sueldos para sacerdotes y teólogos:

Baja California Sur: 15 mil 700 pesos

San Luis Potosí: 15 mil 100 pesos

Chihuahua: 13 mil 100 pesos

En contraste, las entidades con mayor concentración de estos trabajadores son:

Estado de México: 4 mil 840

Ciudad de México: 3 mil 580

Guanajuato: 2 mil 610

Con el incremento del 12 por ciento al salario mínimo en 2025, el ingreso promedio de un sacerdote se elevó a 8 mil 635 pesos mensuales, aunque sigue muy por debajo del estimado para un cardenal del Vaticano.