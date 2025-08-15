  • 24° C
Puerto Peñasco vs Guaymas: ¿qué ciudad tiene las mejores playas? Esto dice la IA

Ambas regiones ofrecen hermosas costas en el Mar de Cortés; sin embargo, existen diferencias importantes que pueden catalogar a una mejor que la otra

Ago. 15, 2025
IA revela que ciudad tiene las mejores playas, Puerto Peñasco o Guaymas. Foto: Original
IA revela que ciudad tiene las mejores playas, Puerto Peñasco o Guaymas. Foto: Original

Puerto Peñasco y Guaymas son imanes turísticos en el Mar de Cortés; ambas regiones de Sonora destacan por playas increíbles que ofrecen diferentes espacios para que los visitantes pasen un buen momento. Sin embargo, muchos se preguntan cuál de estas dos ofrece las mejores costas y para poder contestar esto se ha consultado a la inteligencia artificial (IA).

PLAYAS DE PUERTO PEÑASCO

Puerto Peñasco se ha consolidado como un destino de playas de clase mundial, caracterizado por sus vastas extensiones de arena blanca y aguas tranquilas. Este rincón del desierto sonorense, popularmente conocido como "Rocky Point", es famoso por playas como Sandy Beach y Playa Hermosa, que atraen a miles de visitantes, especialmente del sur de Estados Unidos.

imagen-cuerpo

La principal ventaja de Puerto Peñasco radica en su infraestructura turística y, más importante aún, en la calidad certificada de sus costas. Puerto Peñasco es el único municipio de Sonora que cuenta con playas con la distinción "Blue Flag" y "Playa Platino", lo que avala la excelencia en la calidad del agua, la seguridad y la gestión ambiental.

PLAYAS DE GUAYMAS

Guaymas cuenta con un paraíso escénico con una variedad de playas, las costas de esta zona son famosas por su impresionante paisaje, donde el desierto y las montañas se encuentran con el mar. La icónica Playa de los Algodones se distingue por sus dunas de arena que se asemejan al algodón, mientras que la Playa San Francisco ofrece un ambiente familiar ideal para paseos y deportes acuáticos.

imagen-cuerpo

Los amantes de la tranquilidad pueden encontrar su rincón en Playa Piedras Pintas, conocida por sus formaciones rocosas y aguas tranquilas. La experiencia en Guaymas es una simbiosis de relajación y asombro por la naturaleza, con una gran oferta de pesca deportiva, buceo y navegación, complementadas por el famoso Mirador Escénico.

PUERTO PEÑASCO O GUAYMAS, ¿CUÁL OFRECE LAS MEJORES PLAYAS?

La IA ha señalado puntos clave para elegir entre Puerto Peñasco y Guaymas; ambas regiones con playas distintas y que dependerá de lo que busque, el visitante podrá encontrar en cada una de ellas lo que mejor se acople a su interés. Sin embargo; un punto importante es la distinción "Blue Flag" y "Playa Platino" con las que cuenta Puerto Peñasco; esto debido a que son aguas de calidad y seguras para los turistas.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
