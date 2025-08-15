  • 24° C
Sonora

Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo analizan acciones para apoyar a ganaderos de Sonora

El gobernador de la Entidad y la presidenta de México buscaron alternativas con el fin de reactivar las exportaciones de ganado a Estados Unidos

Ago. 15, 2025
Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo buscan apoyar a ganaderos de Sonora. Foto: Gob Sonora
Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo buscan apoyar a ganaderos de Sonora. Foto: Gob Sonora

El 13 de agosto, Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo se reunieron para tratar uno de los mayores problemas que ha enfrentado Sonora, este es el cierre de fronteras de Estados Unidos al ganado de la Entidad. Esto ha afectado a los ganadores del Estado; por lo que los funcionarios decidieron analizar acciones para encontrar apoyos para estos sectores.

La ganadería en Sonora es una actividad importante en el sector primario, sin embargo, las sequías y el gusano barrenador han provocado afectaciones importantes ante la imposibilidad de cruzar reses hacia el país del norte. Es por ello que se buscan acciones con el fin de apoyar a este sector del Estado que han visto pérdidas monetarias significativas.

CLAUDIA SHEINBAUM Y ALFONSO DURAZO BUSCAN APOYAR A LOS GANADEROS

Fue por medio de redes sociales que Alfonso Durazo reveló que se reuniría con Claudia Sheinbaum, y Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS); en dónde se buscaría encontrar soluciones conjuntas para mitigar el impacto del cierre fronterizo a los ganaderos de Sonora.

El mandatario estatal señaló que la situación que enfrenta el sector ganadero no solo afecta a los productores de carne, pues la cadena de valor que existe alrededor de este sector económico, generando pérdidas económicas para los productores de alrededor de 5 millones de dólares. Esto debido a que se involucran miles de trabajadores y familias dentro de todo Sonora para cuidar, mantener y transportar al ganado.

ALFONSO DURAZO SEÑALÓ QUE FUE UNA REUNIÓN EXITOSA

Alfonso Durazo reveló que la reunión con Claudia Sheinbaum habría sido un éxito, además de comentar que se abordó el tema de la frontera que ha afectado a los ganaderos de Sonora; sin embargo, también se comentó que se están buscando opciones para crear mercados alternativos que ayuden al sector ganadero de la Entidad.

Durazo comentó que la reunión fue extraordinaria y hubo una gran compresión y sensibilidad por parte de la actual presidenta. Además de señalar que se buscarán incluir gestiones federales y locales que tendrán como fin mejorar la infraestructura en los puntos de cruce fronterizos, además de optimizar la inspección sanitaria a la que será sometido el ganado.

Se espera que la próxima semana haya otra reunión entre ambos funcionarios para crear un programa de apoyo a los ganaderos de Sonora; mismo que será público una vez que esté listo.

Jesús Álvarez
