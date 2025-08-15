Claudia Sheinbaum niega desabasto de gasolina; Pemex promete normalizar suministro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un desabasto de gasolina en el país, luego de los reportes sobre escasez de combustible en distintas entidades, incluyendo la Ciudad de México, durante la conferencia matutina de este viernes desde Chetumal, Quintana Roo.

NO ES DESABASTO, ES UN PROBLEMA DE TRANSPORTE

La mandataria aclaró que el problema se originó por dificultades logísticas en el transporte, no por falta de producto. "No hay desabasto de combustible, hay combustible; es más bien un tema de transporte que ya se está resolviendo", aseguró durante su conferencia.

Sheinbaum explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzará el traslado de gasolina y diésel, una vez que tome control total de la flotilla de pipas adquiridas en la administración pasada, actualmente bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

JUBILADOS PROVOCAN DESABASTO DE GASOLINA

El pronunciamiento ocurre tras las afectaciones registradas en Chiapas, donde trabajadores jubilados de Pemex cerraron desde el lunes la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Tapachula. La protesta, que busca presionar para recuperar servicios médicos completos, provocó desabasto en al menos 16 municipios de la región.

"Es la única petición: queremos el servicio médico en su totalidad, que incluya lo que nos habían quitado gradualmente: laboratorios, Rayos X y algunos médicos especialistas. No queremos otra cosa más", expresó uno de los manifestantes.

Los jubilados advirtieron que no permitirán la entrada ni salida de autotanques hasta recibir una solución, aunque sí permiten el acceso al personal de la terminal.

En paralelo, en la Ciudad de México y su zona conurbada se reportaron afectaciones temporales en el suministro. Pemex explicó que se realizaron trabajos de mantenimiento en unidades de transporte, lo que redujo momentáneamente la disponibilidad de autotanques.

PEMEX PROMETE SOLUCIONAR ABASTO DE GASOLINA

En un comunicado, la empresa estatal aseguró que ya se incorporan unidades adicionales para restablecer la normalidad en las próximas horas. "Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", detalló Pemex.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y la petrolera buscan frenar la especulación sobre un supuesto desabasto, asegurando que el abasto nacional está garantizado.