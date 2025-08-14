  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

DiDi afilia a 700 mil trabajadores al IMSS: supera en personal a Walmart, Femsa y Bimbo

Este programa forma parte de una prueba piloto de seis meses en colaboración con el gobierno mexicano; busca marcar un precedente

Ago. 14, 2025
Didi supera a grandes empresas en número de trabajadores afiliados al Seguro Social.
Didi supera a grandes empresas en número de trabajadores afiliados al Seguro Social.

La empresa de transporte y entrega DiDi dio un paso histórico en México al afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a aproximadamente 700 mil socios conductores y repartidores activos en su plataforma.

Este número supera la plantilla laboral de algunas de las empresas más grandes del país como Walmart de México y Centroamérica (237,235 empleados), FEMSA (390,156 a nivel global) y Grupo Bimbo (152 mil 427 colaboradores en todo el mundo).

COBERTURA SOCIAL Y PRUEBA PILOTO

Juan Andrés Panamá, director general de DiDi en México, explicó que esta iniciativa incluye tanto a quienes superan el salario mínimo mensual, quienes ya cuentan con todas las prestaciones sociales como IMSS, Infonavit y reparto de utilidades, como a aquellos socios por debajo de ese umbral, quienes están cubiertos contra accidentes durante su tiempo de conexión.

Este programa forma parte de una prueba piloto de seis meses en colaboración con el gobierno mexicano, cuyo objetivo es establecer las bases para futuras afiliaciones en el sector de plataformas digitales, tanto en el área de movilidad como de entrega de alimentos.

"Es un reto tecnológico y administrativo sin precedentes. Tenemos que entender cómo se conectan nuestros sistemas con los del gobierno para procesar a estas 700 mil personas", indicó Panamá.

imagen-cuerpo

DIDI Y SU PESO EN LA ECONOMÍA MEXICANA

DiDi también reportó que genera alrededor de 118 mil millones de pesos en actividad directa, equivalente al 0.47% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Esta cifra representa aproximadamente el 10% del total de remesas que recibe México cada año, lo que subraya la creciente importancia de la economía de plataformas digitales en el país.

A pesar de esta gran incorporación al sistema de seguridad social, DiDi descartó realizar ajustes en sus tarifas, como lo hizo recientemente Uber. Según Panamá, la empresa continuará evaluando sus precios según la estacionalidad y la demanda, pero no vincula directamente estos cambios con la reforma laboral.

COMPARATIVA CON OTRAS EMPRESAS DE MÉXICO

  • Walmart México y Centroamérica: 237 mil 235 empleados (al cierre de junio).
  • FEMSA: 390 mil 156 trabajadores (América y Europa).
  • Bimbo: 152 mil 427 empleados en todo el mundo.
  • América Móvil: 177 mil 084 colaboradores globales.
  • Banca mexicana: 277 mil 057 empleados.
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Detienen a "Lord Pádel" y su familia en Cancún por agresión durante torneo en Atizapán
Nacional / México

Detienen a "Lord Pádel" y su familia en Cancún por agresión durante torneo en Atizapán

Agosto 14, 2025

El arresto se realizó por una orden de aprehensión relacionada con los hechos violentos del pasado 19 de julio

Ejecutan a comandante de la Policía Municipal en Culiacán
Nacional / México

Ejecutan a comandante de la Policía Municipal en Culiacán

Agosto 14, 2025

La víctima fue asesinada durante la crisis de seguridad en Sinaloa y tuvo lugar en la mañana del miércoles 13 de agosto en las calles de la capital

Hoy es la "Noche que Nadie Duerme" en Huamantla: descubre en qué consiste esta tradición
Nacional / México

Hoy es la "Noche que Nadie Duerme" en Huamantla: descubre en qué consiste esta tradición

Agosto 14, 2025

Este evento, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Tlaxcala en 2013, ha ganado reconocimiento nacional e internacional