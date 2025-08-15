  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 15 De Agosto Del 2025
Sonora

Clima en Sonora hoy, 15 de agosto: Ciudad Obregón y Navojoa, con altas probabilidades de lluvia

Los efectos del monzón mexicano seguirán provocando precipitaciones en varias ciudades de la entidad durante este viernes

Ago. 15, 2025
Hay buenas probabilidades de lluvia para Sonora este viernes 15 de agosto. Fotos: Andrés Alanís/Protección Civil.
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 15 de agosto, basado en el análisis de la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes de Estados Unidos.

Se espera que los efectos del monzón mexicano continúen afectando la región, en combinación con divergencia en las capas altas de la atmósfera, lo que provocará tormentas eléctricas con lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, que podrían oscilar entre 25 y 75 mm, principalmente en la tarde.

Este viernes, se prevé la posibilidad de lluvias en algunas ciudades del estado. En Ciudad Obregón, Navojoa y Agua Prieta, hay un 70% de probabilidad de precipitaciones; en Hermosillo, un 50%; y en Guaymas, un 30%.

Además, se presentarán rachas de viento de hasta 60 km/h. El ambiente será caluroso a muy caluroso, especialmente en el noroeste del estado, donde se esperan temperaturas máximas de entre 40°C y 42°C.

Por otro lado, se informa que no se prevé formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

  • Temperatura mínima: 28°C, Humedad: 75%
  • Temperatura máxima esperada: 38°C
  • Vientos: 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos mayormente despejados, con un 50% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN:

  • Temperatura mínima: 27°C, Humedad: 75%
  • Temperatura máxima esperada: 36°C
  • Vientos: 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, con un 70% de probabilidad de precipitación.

NOGALES:

  • Temperatura mínima: 18°C, Humedad: 80%
  • Temperatura máxima esperada: 30°C
  • Vientos: 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, con un 60% de probabilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

  • Temperatura mínima: 28°C, Humedad: 70%
  • Temperatura máxima esperada: 40°C
  • Vientos: 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos despejados, sin probabilidad de precipitación.

NAVOJOA:

  • Temperatura mínima: 26°C, Humedad: 85%
  • Temperatura máxima esperada: 36°C
  • Vientos: 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, con un 70% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA:

  • Temperatura mínima: 20°C, Humedad: 80%
  • Temperatura máxima esperada: 30°C
  • Vientos: 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, con un 70% de probabilidad de precipitación.

GUAYMAS:

  • Temperatura mínima: 28°C, Humedad: 75%
  • Temperatura máxima esperada: 33°C
  • Vientos: 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, con un 30% de probabilidad de precipitación.

RECOMENDACIONES:

  • Se sugiere a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y a las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.
  • Evitar actividades al aire libre en zonas con probabilidades altas de tormentas eléctricas y lluvias intensas.
  • Mantenerse hidratado y tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las áreas donde se esperan altas temperaturas.
  • Para los conductores, se recomienda tener precaución ante las ráfagas de viento y visibilidad reducida durante las tormentas.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
