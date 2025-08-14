Plan Sonora impulsa crecimiento económico y saca a más de 500 mil sonorenses de la pobreza: Durazo

Gracias a la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el estado de Sonora ha logrado un crecimiento económico sostenido y una histórica reducción de la pobreza, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 500 mil sonorenses salieron de la condición de pobreza y pobreza extrema, lo que representa una reducción del 15.79 por ciento, impulsada por políticas públicas con enfoque social, fortalecimiento del sistema de salud, programas educativos y el impulso a las exportaciones e inversión industrial.

"Por primera vez en la historia, Sonora ocupa el sexto lugar nacional en crecimiento del ingreso familiar y alcanza el nivel más bajo de desigualdad con un índice de 0.37", subrayó el mandatario estatal.

LIDERAZGO INDUSTRIAL Y RECORD EN EXPORTACIONES

Durante abril de 2025, Sonora se posicionó como líder en crecimiento industrial, con un aumento mensual del 2.8% y un crecimiento anual del 5.1%. En cuanto a las exportaciones, el estado alcanzó una cifra récord de 6.99 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, 2.2% más que en el mismo periodo de 2024.

EDUCACIÓN Y SALUD COMO EJES DE DESARROLLO SOCIAL

El programa Becas Sonora de Oportunidades ha sido una herramienta clave para fomentar la equidad educativa. De 2021 a 2025, se entregaron 465 mil 305 becas con una inversión total de 2 mil 666 millones de pesos, beneficiando a estudiantes en todos los niveles.

En materia de salud, la administración de Durazo ha destinado más de 40 mil millones de pesos en la rehabilitación de hospitales, abasto de medicamentos y contratación de personal médico, elevando la calidad de atención para las y los sonorenses.

SONORA, CENTRO ESTRATÉGICO DEL NORTE DE MÉXICO

El gobernador Durazo enfatizó que Sonora se consolida como centro logístico y estratégico del norte de México, gracias a su posición geográfica privilegiada y a su creciente industria manufacturera, lo que ha fortalecido su papel en las cadenas globales de suministro y el comercio internacional con Estados Unidos.