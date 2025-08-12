  • 24° C
Policiaca

Hallan restos humanos en playa de Guaymas

Las Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme empezaron con labores en el lugar desde la mañana del lunes

Ago. 12, 2025
Los cuerpos de al menos dos personas, fueron hallados en las inmediaciones del Estero El Soldado, en el Municipio de Guaymas.

Fueron las Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, quienes descubrieron el par de osamentas en la citada playa ubicada en San Carlos.

La primera fue localizada el lunes, cuando iniciaron la jornada; mientras que la mañana de este martes encontraron el segundo cuerpo.

Mientras el colectivo buscaba en el lugar, elementos policiacos y militares les brindaron resguardo, mientras que los restos óseos fueron entregados a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de realizar las pruebas de ADN para identificar a las víctimas.

