Ataque armado deja una víctima en la colonia Campestre

Un nuevo código rojo se activó este lunes, luego de que un hombre resultó lesionado por el impacto de proyectiles de arma de fuego, cuando se encontraba al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Ignacio Pesqueira, entre Tabasco y Coahuila, perteneciente a la colonia Campestre, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 21:20 horas, la víctima fue sorprendida por un grupo de sujetos armados que irrumpieron en el domicilio accionando sus armas en contra de la víctima, para posteriormente huir del lugar.

Aun cuando no se dio a conocer la identidad de la persona lesionada, se sabe que es un hombre, de complexión delgada, entre 30 a 35 años; así como que fue trasladado por atención médica a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.