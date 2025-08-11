Reportan cinco detenidos tras operativos en Bácum

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo del Ejército y la Policía Estatal, capturaron a cinco personas en distintos puntos del municipio de Bácum.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, además de los detenidos, se logró decomisar 205 envoltorios con mariguana y 223 con metanfetamina o cristal.

Además de lo anterior, se incautaron 3 chalecos tácticos, cargadores para arma de fuego, y un sedán Ford Mustang de color azul.

Todo el material incautado, así como los detenidos, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.