  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 11 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Reportan cinco detenidos tras operativos en Bácum

También se decomisó un vehículo, drogas y equipo táctico

Ago. 11, 2025
Reportan cinco detenidos tras operativos en Bácum

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo del Ejército y la Policía Estatal, capturaron a cinco personas en distintos puntos del municipio de Bácum.

imagen-cuerpo

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, además de los detenidos, se logró decomisar 205 envoltorios con mariguana y 223 con metanfetamina o cristal.

imagen-cuerpo

Además de lo anterior, se incautaron 3 chalecos tácticos, cargadores para arma de fuego, y un sedán Ford Mustang de color azul.

imagen-cuerpo

Todo el material incautado, así como los detenidos, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Detienen a dos en Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a dos en Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón

Agosto 11, 2025

Los individuos tripulaban una camioneta roja; y les aseguraron al menos un arma de fuego

Inicia la semana con un homicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Inicia la semana con un homicidio en Ciudad Obregón

Agosto 11, 2025

El asesinato número 22 del mes de agosto en el municipio sucedió en la colonia Los Presidentes

Asesinan a joven en la 410, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a joven en la 410, al sur de Ciudad Obregón

Agosto 11, 2025

La víctima se encontraba en un convivio cuando un sujeto le disparó en repetidas ocasiones