Policiaca

Inicia la semana con un homicidio en Ciudad Obregón

El asesinato número 22 del mes de agosto en el municipio sucedió en la colonia Los Presidentes

Ago. 11, 2025
Durante los primeros minutos de este lunes, se registró un ataque con arma de fuego al sur de Ciudad obregón, donde un hombre perdió la vida.

Los hechos sucedieron poco después de las 01:00 horas, en calle Sergio Gastélum de la Vega entre Paseo Las Palmas y Rodolfo León Manzo, en la colonia Los Presidentes.

Quien se convirtió en la víctima número 22 de la violencia en Cajeme durante agosto, fue identificado como Javier Antonio de aproximadamente 45 años de edad, quien residía en la colonia Esperanza Tiznado, cerca de donde fue acribillado.

Sobre los hechos, vecinos del sector dijeron haber escuchado al menos cuatro disparos, y al acercarse, observaron a Javier Antonio tirado en el suelo y con múltiples heridas, por lo que llamaron al 911, movilizando a elementos policiacos y militares, así como a personal de Cruz Roja, quien confirmó el deceso.

La evidencia y el cuerpo de la víctima quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
