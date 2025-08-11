Menor de edad pierde ambos pies al ser arrollado por el tren en Ciudad Obregón

Un joven de 16 años de edad perdió ambos pies, tras ser arrollado por un tren de carga al oriente de Ciudad Obregón.

El percance sucedió a la altura de las calles Cuauhtémoc y José Ángel Santillán, frente a la colonia Benito Juárez, durante la noche del domingo.

Sobre el afectado, se informó que responde al nombre de Odilón L., quien es originario de Chihuahua y viajaba en uno de los furgones del tren.

Cuando intentaba bajar, el muchacho perdió el equilibrio, y cayó al suelo; y acto seguido la locomotora le pasó por encima de sus pies.

Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica, en tanto que elementos de la Guardia Nacional se encargaron de tomar nota de los hechos, para los fines legales pertinentes.