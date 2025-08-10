  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 10 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Accidente en la Internacional 15 deja a una persona sin vida

Un motociclista murió tras ser impactado por un vehículo en la salida norte de la ciudad; el conductor huyó del sitio

Ago. 10, 2025
Accidente en la Internacional 15 deja a una persona sin vida

Una víctima mortal dejó como saldo un incidente vehicular suscitado en el kilómetro 3 de la Carretera Internacional 15, entre Ciudad Obregón y Esperanza, la tarde de este domingo cuando un motociclista murió tras ser presuntamente impactado por un vehículo, mismo que se dio a la fuga.

Fue alrededor de las 17:25 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio antes mencionado, localizando el cuerpo sin vida de la víctima, quien fue identificado como Manuel de alrededor de 37 años de edad, a un costado de la carpeta asfáltica a unos metros de la motocicleta donde se transportaba.

De acuerdo a información preliminar recabada en el sitio, el ahora occiso circulaba a bordo de la unidad ligera, cuando un carro lo golpeó, derivando en que perdiera el control de la motocicleta y cayera al pavimento a una alta velocidad, resaltando que el conductor del automóvil huyó del lugar.

imagen-cuerpo

Cabe señalar que la persona que perdió la vida, presuntamente se encontraba laborando, ya que se mencionó que trabajaba como repartidor en un conocido establecimiento de comida rápida. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Guardia Nacional, así como agentes y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con minutos de diferencia, en el carril contrario a donde se registró el fatal accidente, se presentó otra colisión cuando el conductor de una motocicleta impactó contra un vehículo tipo sedán, presumiblemente por transitar de manera distraída, observando el primer siniestro.

Román González
Román González
Contenido Relacionado
Encuentran a hombre sin vida con impactos de bala en Hermosillo
Policiaca

Encuentran a hombre sin vida con impactos de bala en Hermosillo

Agosto 10, 2025

Autoridades locales y federales se desplazaron al lugar tras el reporte del hallazgo

Decomisan miles de dosis de droga en Sonora
Policiaca

Decomisan miles de dosis de droga en Sonora

Agosto 10, 2025

El aseguramiento se dio en distintos municipios del estado

Individuo es señalado de asesinato de chofer de plataforma en Hermosillo
Policiaca

Individuo es señalado de asesinato de chofer de plataforma en Hermosillo

Agosto 10, 2025

El delito habría sido cometido presuntamente contra un conductor de servicio de plataforma