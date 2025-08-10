Accidente en la Internacional 15 deja a una persona sin vida

Una víctima mortal dejó como saldo un incidente vehicular suscitado en el kilómetro 3 de la Carretera Internacional 15, entre Ciudad Obregón y Esperanza, la tarde de este domingo cuando un motociclista murió tras ser presuntamente impactado por un vehículo, mismo que se dio a la fuga.

Fue alrededor de las 17:25 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio antes mencionado, localizando el cuerpo sin vida de la víctima, quien fue identificado como Manuel de alrededor de 37 años de edad, a un costado de la carpeta asfáltica a unos metros de la motocicleta donde se transportaba.

De acuerdo a información preliminar recabada en el sitio, el ahora occiso circulaba a bordo de la unidad ligera, cuando un carro lo golpeó, derivando en que perdiera el control de la motocicleta y cayera al pavimento a una alta velocidad, resaltando que el conductor del automóvil huyó del lugar.

Cabe señalar que la persona que perdió la vida, presuntamente se encontraba laborando, ya que se mencionó que trabajaba como repartidor en un conocido establecimiento de comida rápida. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Guardia Nacional, así como agentes y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con minutos de diferencia, en el carril contrario a donde se registró el fatal accidente, se presentó otra colisión cuando el conductor de una motocicleta impactó contra un vehículo tipo sedán, presumiblemente por transitar de manera distraída, observando el primer siniestro.