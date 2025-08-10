  • 24° C
Policiaca

Encuentran a hombre sin vida con impactos de bala en Hermosillo

Autoridades locales y federales se desplazaron al lugar tras el reporte del hallazgo

Ago. 10, 2025
Imagen: Archivo

Tendido en un camino de terracería, fue encontrado un hombre sin vida, el cual presentaba varios impactos de bala. El funesto hallazgo se registró la mañana del domingo, 10 de agosto, cerca del fraccionamiento Banus al norte de la ciudad de Hermosillo.

De momento, la identidad del occiso no ha sido revelada por las autoridades. Se dio a conocer que la víctima vestía camisola negra, short de mezclilla beige y tenis rojos.

Tras el reporte al lugar, se desplazaron elementos de la Policía Municipal, así como uniformados de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Trascendió que la víctima presentó impactos de bala en el tórax y en la parte de la cabeza. El lugar donde se localizó el cadáver fue resguardado por autoridades y quedó restringido con cinta amarilla, mientras los oficiales tomaban nota y Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se dieron a la tarea de levantar el material que localizaron con miras a abrir una carpeta de investigación en torno al homicidio.

Por último, el cuerpo fue depositado en la Unidad de Servicio Médico Forense (SEMEFO), y llevado a la morgue de la fiscalía, en donde le realizará la autopsia correspondiente y se procederá con los trámites correspondientes.

Redacción
