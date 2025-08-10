  • 24° C
Policiaca

Prisión preventiva para sujetos acusados de homicidio en Ciudad Obregón

A los imputados se les señala de haber privado de la vida a un menor de edad y lesionado a otro

Ago. 10, 2025
Prisión preventiva para sujetos acusados de homicidio en Ciudad Obregón

Sujetos son vinculados a procesos, a quienes se les acusa de haber asesinado a un menor de edad y lesionado a otro, tras un ataque armado. Se trata de Ricardo "N", de 28 años, y Juan Manuel "N" de 23, los cuales son investigados por los cargos de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo a un boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos se presentaron el 6 de diciembre de 2024, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Rodolfo Campodónico y Gabildondo Soler de la colonia Matías Méndez, al noreste de Ciudad Obregón. En tal lugar, los imputados presuntamente abrieron fuego en contra de los finados.

Como resultado del atentado, se presume, terminaron privando de la vida a uno de sus objetivos; un menor de 15 años, logrando además herir a otro menor de 14 años, blancos directos del ataque. No obstante, este último logró sobrevivir gracias a su oportuna reacción evasiva, al huir a fuerza de carrera, así como por la pronta atención médica que recibió en el hospital.

Los jueces en las respectivas audiencias determinaron imponer a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se les vinculó a proceso, ahora esta Fiscalía espera lograr una sentencia condenatoria con una pena ejemplar.

El móvil de los hechos está relacionado con actividades de delincuencia organizada, lo que refleja la peligrosidad y premeditación del actuar delictivo; este caso refrenda el compromiso de la FGJES con la procuración de justicia, la protección integral de las víctimas y sus familias, y el combate frontal a la violencia generada por grupos delictivos.

Redacción
