Decomisan miles de dosis de droga en Sonora

En seguimiento a una denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confiscaron más de 50 mil dosis de narcóticos, informó el gobierno del estado a través de un boletín.

Con el trabajo operativo y el fortalecimiento a la estrategia de seguridad en el estado de Sonora, durante el mes de agosto oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) han logrado evitar que envoltorios con sustancia ilícita continuaran en las calles distribuyéndose, asegurando alrededor de 50 mil 629 envoltorios, de los cuales más de 42 mil corresponden a hierba verde.

Los resultados antes mencionados se derivaron del trabajo en conjunto con corporaciones de los tres niveles de gobierno en distintos municipios de dicha entidad, en donde también se emplearon canes entrenados para la detección de material ilícito, detalló la SSP en el comunicado emitido.

Las autoridades exhortan a la población a denunciar cualquier acto fuera de la ley, para que con ello se logre evitar que se cometa un delito, por lo que invita a la ciudadanía a realizar una denuncia anónima al número 089.