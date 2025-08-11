  • 24° C
Policiaca

Detienen a dos en Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón

Los individuos tripulaban una camioneta roja; y les aseguraron al menos un arma de fuego

Ago. 11, 2025
Tras intensa persecución, fueron detenidas dos personas el lunes a mediodía, por la presunta posesión de armas de fuego.

Fue en las inmediaciones del fraccionamiento Casa Blanca, donde elementos del Operativo Mixto detectaron una camioneta Jeep Rubicon de color rojo, a la cual, le marcaron el alto.

Debido a que sus ocupantes hicieron caso omiso se inició una persecución, la cual, culminó en calle Kino y Antonio Caso, donde los dos sujetos que iban a bordo de la unidad fueron detenidos.

Al hacerles una inspección, les aseguraron al menos un arma de fuego, por lo que fueron trasladados a la Comandancia de Policía Municipal, para después quedar a disposición del Ministerio Público.

Roke Arballo
