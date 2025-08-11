  • 24° C
Policiaca

La investigación realizada por la Fiscalía indica que los hechos sucedieron en octubre del 2023

Ago. 11, 2025
Por ataque armado en Hornos, ponen en prisión preventiva a Jesús Pablo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Jesús Pablo "N", de 25 años, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Ezequiel Abelardo "N", de 50 años de edad, en hechos suscitados en Los Hornos, municipio de Cajeme.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de aprehensión, y durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para la resolución de la vinculación a proceso, pero se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva.

La investigación establece que los hechos ocurrieron la noche del 12 de octubre de 2023 cuando el imputado, en compañía de un cómplice, acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Cesáreo Cuamea, en la comunidad antes mencionada.

Aprovechando el factor sorpresa, sin permitir que la víctima pudiera defenderse, y superándolo en número, Jesús Pablo "N" utilizó un arma de fuego para dispararle, ocasionándole una lesión.

El asesinato no se consumó debido a la reacción evasiva de la víctima, que logró ponerse a salvo y recibir atención médica oportuna.

Roke Arballo
