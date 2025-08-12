Aseguran armamento y drogas durante cateo en Ciudad Obregón

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en el sector suroeste de Ciudad Obregón, mediante la cual se aseguró armamento, drogas y un vehículo.

La diligencia se realizó en una vivienda ubicada en calle Golfo de México entre Mar de Cortez y Otancahui, en la colonia Prados del Tepeyac.

Además de los agentes federales, estuvieron elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, quienes brindaron resguardo.

De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, se decomisaron 3 mil 135 dosis de mariguana, mil 800 envoltorios con metanfetamina, 285 cartuchos útiles, dos armas largas, 15 cargadores y una cubeta con poncha llantas. Además de lo anterior, fue incautada una vagoneta Mazda CX-9 de color gris.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de ordenar las investigaciones correspondientes.