5 lugares para bendecir palmas en Hermosillo este Domingo de Ramos

Este domingo 13 de abril dará inicio la Semana Santa, un período en el que los fieles recuerdan el proceso de Jesús desde su llegada a Jerusalén, pasando por la Pasión de Cristo y terminando con la resurrección del mismo. Este 13 de abril tendrá lugar el Domingo de Ramos, y según la tradición, los creyentes deben llevar palmas y ramas de olivo a las iglesias para ser bendecidas.

Según las escrituras, la multitud que recibió a Jesús utilizó ramas de palma para mostrar su respeto, es por ello que los fieles deben asistir a iglesias y parroquias para bendecir sus ramos. Con el fin de que los creyentes puedan cumplir con sus creencias, es importante saber de lugares en donde es posible llevar las palmas de olivo durante este 13 de abril en Hermosillo.

¿DÓNDE PUEDO BENDECIR LAS PALMAS EN HERMOSILLO ESTE DOMINGO DE RAMOS?

En caso de que seas ciudadano de Hermosillo y desees comenzar la Semana Santa con la bendición de las palmas o ramos de olivo, debes saber que existen 5 lugares en donde es posible realizar este proceso y cumplir con la tradición católica para recibir de manera simbólica a Jesús. Es importante señalar que algunos de estos lugares tendrán horarios específicos para poder cumplir con esto.

CATEDRAL DE HERMOSILLO

En esta catedral se celebran misas y procesiones en el Domingo de Ramos, la misma iglesia compartió por medio de sus redes sociales los horarios de actividades que tendrán durante esta Semana Santa; además, señalaron que las misas para bendecir los ramos son a las: 7:00 am, 10:00 am, 12:00 pm, 1:30 pm, 5:00 pm, 6:30 pm y 8:00 pm.

CUASI-PARROQUIA SAN LUIS GONZAGA

En el caso de esta parroquia, se ha señalado que comenzarán con la procesión y bendición de ramos a las 9:00 am. El proceso comenzará en la escuela primaria "Narciso Mendoza", y al terminar la procesión se dará inicio a la eucaristía en el templo.

PARROQUIA LA RESURRECCIÓN

Esta parroquia forma parte de la Arquidiócesis de Hermosillo, según lo señalado por medio de sus redes sociales, la parroquia solo tendrá un horario para realizar la bendición de los ramos durante este Domingo de Ramos y será a las 7:00 am, posterior a eso solo se tendrán lugares misas.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA

Esta parroquia tiene una oficina abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm. A pesar de que no se compartió horarios para realizar la bendición de ramos, la iglesia señaló que tendrá la Misa Solemne a las 10:00 am y la Misa Dominical a las 12:00 am y 7:00 pm.

PARROQUIA SAN JUAN CAPISTRANO HERMOSILLO

Esta parroquia compartió sus horarios para este Domingo de Ramos, y se ha señalado que la bendición de las palmas se realizará a las 12:30 pm, este horario será para misas dominicales presenciales y en transmisión que realizan por medio de sus redes sociales.