Sonora

23 colonias en Hermosillo tendrán fallas en el servicio de agua

Las autoridades han dado a conocer que las fallas relacionadas con el líquido vital continuarán durante este viernes y se podrán restablecer el sábado

Ago. 22, 2025
23 colonias en Hermosillo tendrán fallas en el servicio de agua. Foto: Original

Agua de Hermosillo ha dado a conocer que 23 colonias del norte y norponiente de la capital sonorense tendrán fallas en el servicio de agua, esto debido a que según la información de la dependencia; se ha registrado una eventualidad relacionada con los equipos de bombeo de la captación Victoria.

La dependencia ha señalado que colonias tendrán problemas con el servicio de agua, además de explicar que el sistema de extracción salió de operación, esto ha impedido recuperar los niveles necesarios de almacenamiento en ciertos tanques, estos son: Periférico, Solidaridad y Olivos; necesarios para poder abastecer a las zonas afectadas.

¿QUÉ COLONIAS DE HERMOSILLO TENDRÁN FALLAS EN EL SERVICIO DE AGUA?

Fue por medio de sus redes sociales que Agua de Hermosillo reveló las 23 colonias que tendrían fallas con el servicio de agua durante este viernes; esto con el fin de que los vecinos de dichas regiones puedan tomar algunas precauciones ante la falta del suministro del líquido vital. 

imagen-cuerpo

Las colonias que se verán afectadas son: Viñedos, Virreyes, Camino Real, Nueva Castilla, Misión Sahuaro, Dunas, Floresta, Oasis, Lantana, Ladrilleras, Nueva Palmira, Progresista, Norberto Ortega, López Portillo, Jacinto López, Apolo, Ley 57, Lomas de Madrid, Jardines, Carmen Serdán, Miguel Hidalgo, Villas del Cortijo y áreas aledañas.

RECOMENDACIONES DE AGUA DE HERMOSILLO

La dependencia ha señalado que ya se encuentran trabajando para poder mejorar las condiciones del servicio de agua, y se ha adelantado que, en caso de no presentar contratiempos; el suministro se restablecerá con normalidad durante el sábado 23 de agosto.

Junto con esto; Agua de Hermosillo ha hecho un llamado a los usuarios para poder contar con sistemas de almacenamiento como pueden ser tinacos, esto con el fin de que se puedan enfrentar a situaciones extraordinarias como la registrada durante este viernes 22 de agosto.

Jesús Álvarez
