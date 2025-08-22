  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy viernes 22 de agosto: Tormentas aisladas y calor extremo marcarán para el estado

El monzón mexicano continuará generando lluvias fuertes y tormentas aisladas en el sur, centro y oriente de Sonora este viernes

Ago. 22, 2025
Clima en Sonora hoy viernes 22 de agosto: Tormentas aisladas y calor extremo marcarán para el estado

Este viernes 22 de agosto, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que persistirán los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, lo que ocasionará tormentas eléctricas aisladas y lluvias de fuertes a muy fuertes, con acumulados de hasta 50 milímetros, principalmente en el sur, centro y oriente de la entidad durante horas de la tarde. Estas condiciones estarán acompañadas por rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En contraste, el posicionamiento de un sistema anticiclónico propiciará un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas que alcanzarán entre 40 y 42 grados en municipios del noroeste y centro de Sonora.

Las autoridades descartaron la formación de ciclones en el Océano Pacífico en las próximas 48 horas, aunque exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

CLIMA EN SONORA HOY 22 DE AGOSTO

HERMOSILLO:

  • Temperatura mínima de 28°C y máxima de 41°C
  • Una humedad relativa del 45%
  • Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación

CIUDAD OBREGÓN:

  • Temperatura mínima de 27°C y máxima de 39°C
  • Una humedad relativa del 50%,
  • Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de precipitación

NOGALES:

  • Temperatura mínima de 20°C y máxima de 35°C
  • Una humedad relativa del 25%
  • Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielos parcialmente nublados y 10% de probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO:

  • Temperatura mínima de 30°C y máxima de 44°C
  • Una humedad relativa del 35%
  • Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

NAVOJOA:

  • Temperatura mínima de 26°C y máxima de 39°C
  • Con una humedad relativa del 55%
  • Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos mayormente despejados y 50% de probabilidad de precipitación

AGUA PRIETA:

  • Temperatura mínima de 21°C y máxima de 36°C
  • Con una humedad relativa del 25%
  • Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

GUAYMAS:

  • Temperatura mínima de 28°C y máxima de 33°C
  • Una humedad elevada de 65%
  • Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h
  • Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación

Protección Civil recomendó extremar precauciones por las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas eléctricas, además de evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Fiscalía de Sonora asegura que la carne que encontraron en casa de Nogales es de res y no de perro
Sonora

Fiscalía de Sonora asegura que la carne que encontraron en casa de Nogales es de res y no de perro

Agosto 22, 2025

La carne asegurada en el lugar donde fueron rescatados 54 perros era de res. Quedó descartado que las vísceras halladas pertenecieran a los caninos

Escuelas en el Valle del Mayo sin vandalismo, ni daños previo al regreso a clases
Sonora

Escuelas en el Valle del Mayo sin vandalismo, ni daños previo al regreso a clases

Agosto 21, 2025

Más de 55 mil estudiantes en la región regresarán a las aulas este primero de septiembre

Profeco Sonora cuenta con módulo virtual
Sonora

Profeco Sonora cuenta con módulo virtual

Agosto 21, 2025

Se pone a disposición el portal "Concilianet", para que se lleven a cabo las quejas en línea