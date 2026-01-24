Vinculación a proceso por homicidio infantil en campo agrícola

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que se obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Julio César "N", por su probable responsabilidad de los delitos de violencia familiar y homicidio infantil, en perjuicio de una mujer de origen indígena e identidad reservada y de un recién nacido, en hechos ocurridos en un campo agrícola de la Costa de Hermosillo.

Derivado de la integración de la carpeta de investigación y con sólidos datos de prueba, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso del imputado, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La medida cautelar de prisión preventiva justificada fue ratificada debido al riesgo que representa el imputado y la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

De acuerdo con la imputación formulada por esta representación social, entre el 16 y el 19 de enero de 2026, Julio "N" ejerció actos de poder, control, violencia física y psicológica contra su pareja sentimental. Aprovechando la relación de confianza y vulnerabilidad, el imputado suministró medicamentos a la víctima con la intención de interrumpir su embarazo, provocando un parto anticipado no previsto y complicaciones severas de salud en el neonato, como asfixia perinatal y sepsis, que derivaron en su fallecimiento el pasado 20 de enero.

Las indagatorias, con peritajes multidisciplinarios, establecieron que la madre del menor, es una mujer indígena originaria de Los Altos de Chiapas, de lengua Tzeltal/Tzotzil, quien se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, aislada de familiares y con escasos vínculos en Sonora, entre ellos su violentador.

Los informes psicológicos y de trabajo social revelan que la víctima vivió un contexto de desigualdad estructural y coerción reproductiva. A pesar de que la víctima manifestó consistentemente su deseo de continuar con el embarazo y asumir su maternidad, fue sometida a una insistencia constante por parte del agresor para interrumpir el embarazo, quien aprovechó las barreras lingüísticas, el aislamiento social y la dependencia económica para administrarle fármacos bajo engaños, diciéndole que eran para el dolor.

Actualmente, la víctima recibe acompañamiento integral por parte del Centro de Atención a Víctimas (CAVID) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Las evaluaciones especializadas indican que la mujer presenta un estado mental depresivo y episodios de agobio emocional derivados del duelo traumático y la violencia sistemática vivida.

Asimismo, se determinó que su reacción ante los hechos estuvo condicionada por el miedo, el dolor físico y la falta de redes de apoyo, factores que, sumados a su contexto cultural y de violencia de género, limitaron su capacidad de comprensión y reacción inmediata, sin que esto implique responsabilidad alguna en el trágico desenlace.

Además de lo anterior, cabe señalar que no se ha descartado la posible participación de una tercera persona en los hechos, a quien podría atribuirse el haber transportado al neonato al sitio de su hallazgo, o incluso la posibilidad de que fuera el mismo imputado quien realizara dicha acción.