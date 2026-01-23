Encarcelan al "Texano" y "El Monchi" por desaparición y privación ilegal de la libertad en Hermosillo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Candelario "N", alias "El Texano" o "El Vaquero", de 31 años, y Ramón Alfredo "N", alias "El Monchi", de 23, por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y privación ilegal de la libertad, en agravio de tres personas, en Hermosillo.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la no vinculación a proceso; sin embargo, tras el debate jurídico sostenido por el Agente del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para sujetar a proceso a los imputados.

Además, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Jesús Candelario "N" y Ramón Alfredo "N", señalados como probables responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Carlos Julio "N", Trinidad "N" y Arturo "N", respectivamente.

Las investigaciones determinaron que los hechos se registraron el 18 de diciembre de 2025, cuando los imputados, y otro sujeto, ingresaron armados a un domicilio en la colonia Adolfo de la Huerta, privaron de la libertad a una de las víctimas y posteriormente retuvieron por varios minutos a dos familiares más; Carlos Julio "N" permanece sin ser localizado.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes el pasado 22 de diciembre los habían capturado, luego de diversas investigaciones, con el vehículo que presuntamente utilizaron en los hechos, así como indicios relevantes para la investigación.