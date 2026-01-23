  • 24° C
Policiaca

Encarcelan al "Texano" y "El Monchi" por desaparición y privación ilegal de la libertad en Hermosillo

En marzo del 2025, los sujetos habrían "levantado" a tres personas, de las cuales, una aún permanece desaparecida

Ene. 23, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Candelario "N", alias "El Texano" o "El Vaquero", de 31 años, y Ramón Alfredo "N", alias "El Monchi", de 23, por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y privación ilegal de la libertad, en agravio de tres personas, en Hermosillo.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la no vinculación a proceso; sin embargo, tras el debate jurídico sostenido por el Agente del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para sujetar a proceso a los imputados.

Además, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Jesús Candelario "N" y Ramón Alfredo "N", señalados como probables responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Carlos Julio "N", Trinidad "N" y Arturo "N", respectivamente.

Las investigaciones determinaron que los hechos se registraron el 18 de diciembre de 2025, cuando los imputados, y otro sujeto, ingresaron armados a un domicilio en la colonia Adolfo de la Huerta, privaron de la libertad a una de las víctimas y posteriormente retuvieron por varios minutos a dos familiares más; Carlos Julio "N" permanece sin ser localizado.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes el pasado 22 de diciembre los habían capturado, luego de diversas investigaciones, con el vehículo que presuntamente utilizaron en los hechos, así como indicios relevantes para la investigación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

