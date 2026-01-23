  • 24° C
Policiaca

Policías municipales atienden reportes de violencia familiar en Ciudad Obregón; hay dos detenidos

Los hechos ocurrieron en las colonias Beltrones y Cajeme, donde los agentes aseguraron dos armas blancas

Ene. 23, 2026
En atención a reportes ciudadanos, elementos de la Policía Municipal, con apoyo de la Policía Estatal y Marina, realizaron la detención de dos sujetos por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

En el primer hecho, elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia, cuando la central de radio C5i canalizó un reporte por violencia familiar en un domicilio ubicado en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer y profiriendo amenazas verbales, mostrando una actitud agresiva hacia los elementos. La víctima señaló directamente a su esposo Jesús Tadeo "N", de 43 años, como su agresor, manifestando que momentos antes la había amenazado y dañado el interior del domicilio con un hacha.

Ante los señalamientos directos, los oficiales procedieron a la detención del presunto, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

En un segundo hecho, se atendió un reporte de persona lesionada por arma blanca en la colonia Cajeme, donde una mujer solicitó auxilio señalando que su familiar se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un baño. Los oficiales localizaron a la víctima con lesiones visibles en ambas manos provocadas por un arma punzocortante. En el interior se encontraba Tadeo Bladimir "N.", de 19 años, quien portaba un cuchillo, mismo que fue asegurado. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

