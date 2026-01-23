Policías municipales atienden reportes de violencia familiar en Ciudad Obregón; hay dos detenidos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En atención a reportes ciudadanos, elementos de la Policía Municipal, con apoyo de la Policía Estatal y Marina, realizaron la detención de dos sujetos por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

En el primer hecho, elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia, cuando la central de radio C5i canalizó un reporte por violencia familiar en un domicilio ubicado en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer y profiriendo amenazas verbales, mostrando una actitud agresiva hacia los elementos. La víctima señaló directamente a su esposo Jesús Tadeo "N", de 43 años, como su agresor, manifestando que momentos antes la había amenazado y dañado el interior del domicilio con un hacha.

Ante los señalamientos directos, los oficiales procedieron a la detención del presunto, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

En un segundo hecho, se atendió un reporte de persona lesionada por arma blanca en la colonia Cajeme, donde una mujer solicitó auxilio señalando que su familiar se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un baño. Los oficiales localizaron a la víctima con lesiones visibles en ambas manos provocadas por un arma punzocortante. En el interior se encontraba Tadeo Bladimir "N.", de 19 años, quien portaba un cuchillo, mismo que fue asegurado. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.