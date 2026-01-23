Derriban hidrante durante accidente en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La mañana de este viernes se registró un aparatoso choque al norte de Ciudad Obregón, donde dos vehículos salieron dañados, así como un hidrante.

Los hechos sucedieron a las 08:00 horas cuando una pick up de la marca Toyota, de color café y modelo atrasado, circulaba sobre la calle Yaqui con dirección de poniente a oriente.

Al llegar al cruce con la calle Miguel Alemán, la conductora no hizo alto, y le cortó circulación a una vagoneta Jeep Liberty de color gris, que transitaba hacia el sur. De este modo, la Liberty impactó su frente con el costado derecho de la pick up; misma que, a su vez, chocó de frente con un hidrante ubicado en la esquina noreste del referido crucero, desprendiéndolo de su base y generando una fuga de agua.

Aunque los dos automóviles resultaron con graves daños, sus ocupantes salieron ilesos, por lo que no fue necesario que intervinieran paramédicos de Cruz Roja.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal realizaron las averiguaciones correspondientes en el sitio, y ordenaron el traslado de los vehículos a un corralón.

70 POR CIENTO DE LOS HIDRANTES SON FUNCIONALES

Respecto a los hechos, el jefe del Departamento de Bomberos indicó que el dispositivo dañado es un hidrante de barril seco, el cual, todavía se encontraba funcional.

“Lamentablemente tenemos un hidrante menos, actualmente el 70 por ciento están funcionando, el resto presenta algún tipo de daño”, mencionó Víctor Ricardo Manosalvas Mena, quien además, dijo que será el Oomapas de Cajeme quien se encargue de colocar un nuevo dispositivo en el lugar.

“Por reglamento ellos son encargados de mantenimiento y reparación, ya tomaron cartas en asunto y mientras tanto cerraron las válvulas para detener la fuga de agua".

Sobre el costo de un hidrante nuevo, Manosalvas Mena dijo que ronda los 200 mil pesos, mas instalación.

“Van en una conexión especial a la toma principal de agua, por tipo de caudal y presión que manejan, y se les tienen que poner sus propias válvulas, para contener fugas cuando se presentan incidentes como el que acaba de ocurrir.