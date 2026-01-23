Arde camioneta en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron el incendio que amenazaba con arrasar con una camioneta en las inmediaciones de la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón.

Dicho siniestro fue reportado a la línea de emergencias a las 10:20 horas, movilizando a los "apagafuegos" hasta la calle Jesús García y callejón República Dominicana.

La unidad siniestrada es una Chevrolet Astro Van, de color café y modelo atrasado, que se encontraba afuera de una tienda de abarrotes, donde su conductora entregaba tostadas y frituras.

Cuando la fémina se disponía a retirarse en el vehículo, este comenzó a incendiarse en su parte posterior, por lo que salió de inmediato; resultando ilesa y pidió apoyo.

Fueron cuatro bomberos, apoyados en con una máquina extintora, quienes controlaron la situación, impidiendo que el fuego consumiera por completo el automóvil.