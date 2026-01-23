  • 24° C
Policiaca

Arde camioneta en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón

La unidad estaba cargada con tostadas y frituras; no se reportan heridos

Ene. 23, 2026
Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron el incendio que amenazaba con arrasar con una camioneta en las inmediaciones de la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón.

Dicho siniestro fue reportado a la línea de emergencias a las 10:20 horas, movilizando a los "apagafuegos" hasta la calle Jesús García y callejón República Dominicana.

La unidad siniestrada es una Chevrolet Astro Van, de color café y modelo atrasado, que se encontraba afuera de una tienda de abarrotes, donde su conductora entregaba tostadas y frituras.

Cuando la fémina se disponía a retirarse en el vehículo, este comenzó a incendiarse en su parte posterior, por lo que salió de inmediato; resultando ilesa y pidió apoyo.

Fueron cuatro bomberos, apoyados en con una máquina extintora, quienes controlaron la situación, impidiendo que el fuego consumiera por completo el automóvil.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

