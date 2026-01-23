  • 24° C
Policiaca

Detienen a menor con droga al sur de Ciudad Obregón

El joven de 15 años fue detectado en la calle Artículo 123 y Villa Hermosa de la colonia Primero de Mayo

Ene. 23, 2026
Detienen a menor con droga al sur de Ciudad Obregón

Elementos de Policía Municipal en coordinación con personal de la Marina capturaron a un menor de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un operativo de vigilancia en la colonia Primero de Mayo.

Mientras los oficiales realizaban recorridos por la calle Artículo 123 y Villa Hermosa; al sur de Ciudad Obregón, se detectó al muchacho en cuestión, cuando observaba de manera sospechosa el interior de una vivienda a través del cerco perimetral.

Al ser abordado, el joven manifestó no vivir en el domicilio, motivo por el cual se le realizó una inspección, a través de la cual se le localizaron nueve envoltorios transparentes, los cuales contenían una sustancia granulada de color blanco, con características similares a la droga conocida como crystal.

Ante estos hechos, Luis Andrés "N.", de 15 años de edad, fue asegurado, y puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal del caso.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

