Detienen a menor con droga al sur de Ciudad Obregón

Elementos de Policía Municipal en coordinación con personal de la Marina capturaron a un menor de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un operativo de vigilancia en la colonia Primero de Mayo.

Mientras los oficiales realizaban recorridos por la calle Artículo 123 y Villa Hermosa; al sur de Ciudad Obregón, se detectó al muchacho en cuestión, cuando observaba de manera sospechosa el interior de una vivienda a través del cerco perimetral.

Al ser abordado, el joven manifestó no vivir en el domicilio, motivo por el cual se le realizó una inspección, a través de la cual se le localizaron nueve envoltorios transparentes, los cuales contenían una sustancia granulada de color blanco, con características similares a la droga conocida como crystal.

Ante estos hechos, Luis Andrés "N.", de 15 años de edad, fue asegurado, y puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal del caso.