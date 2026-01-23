  • 24° C
Policiaca

Chocan moto y vagoneta en el Centro de Ciudad Obregón

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Jesús García y Zacatecas

Ene. 23, 2026
Elevadas pérdidas materiales y un hombre lesionado, fue el saldo que dejó un choque registrado el viernes a mediodía en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió a las 12:40 horas, en calle Jesús García y Zacatecas, sitio al que se movilizaron agentes de Tránsito y paramédicos de Cruz Roja.

Los vehículos implicados son una vagoneta Honda CR-V de color gris, y una motocicleta Italika DM-200 de color negro con verde.

La primera unidad circulaba sobre la Jesús García hacia el poniente, mientras que la otra, lo hacía sobre la Zacatecas hacia el norte.

A causa del impacto, el conductor de la liviana unidad resultó lesionado, y los socorristas le brindaron primeros auxilios, sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

