Chocan moto y vagoneta en el Centro de Ciudad Obregón

Elevadas pérdidas materiales y un hombre lesionado, fue el saldo que dejó un choque registrado el viernes a mediodía en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió a las 12:40 horas, en calle Jesús García y Zacatecas, sitio al que se movilizaron agentes de Tránsito y paramédicos de Cruz Roja.

Los vehículos implicados son una vagoneta Honda CR-V de color gris, y una motocicleta Italika DM-200 de color negro con verde.

La primera unidad circulaba sobre la Jesús García hacia el poniente, mientras que la otra, lo hacía sobre la Zacatecas hacia el norte.

A causa del impacto, el conductor de la liviana unidad resultó lesionado, y los socorristas le brindaron primeros auxilios, sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital.