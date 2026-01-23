Detienen al padre del bebé hallado en un contenedor en Hermosillo; se le investiga por provocar parto prematuro

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, Rosario Sánchez Hurtado, confirmó que el bebé encontrado dentro de un contenedor de basura en el poblado Miguel Alemán nació de manera prematura a causa de un acto doloso cometido por la pareja sentimental de la madre.

De acuerdo con la investigación, el hombre ejercía violencia psicológica constante contra la mujer, a quien le repetía de forma insistente que no deseaba al hijo que esperaba. La víctima, madre de dos menores más, se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad emocional y física.

SUMINISTRÓ UN MEDICAMENTO PARA PROVOCAR EL PARTO

La vicefiscal detalló que el sujeto aprovechó un momento en el que la mujer se sentía mal de salud para suministrarle un medicamento sin informarle su verdadero efecto. La sustancia provocó el inicio del trabajo de parto de manera anticipada, lo que derivó en el nacimiento prematuro del bebé.

Tras el parto, el recién nacido fue abandonado en un contenedor de basura. El menor fue localizado con vida, pero en estado crítico, y trasladado de emergencia a un hospital, donde finalmente falleció debido a las complicaciones derivadas de su condición.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y enfrenta cargos por homicidio infantil y violencia de género, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

BREVE CONTEXTO DEL HALLAZGO DEL BEBÉ

El bebé fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en un campo agrícola del poblado Miguel Alemán, luego de que un trabajador escuchara su llanto durante la madrugada. Al momento del rescate, el menor presentaba signos de hipotermia y dificultad respiratoria.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el recién nacido no logró sobrevivir. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y determinar todas las responsabilidades legales.