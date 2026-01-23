  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Detienen al padre del bebé hallado en un contenedor en Hermosillo; se le investiga por provocar parto prematuro

Autoridades indagan un caso de violencia contra una mujer embarazada que derivó en el nacimiento anticipado y fallecimiento del neonato

Ene. 23, 2026
La mujer permanece hospitalizada bajo atención médica especializada, debido a su estado de salud y condición de alta vulnerabilidad tras los hechos
La mujer permanece hospitalizada bajo atención médica especializada, debido a su estado de salud y condición de alta vulnerabilidad tras los hechos

La Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, Rosario Sánchez Hurtado, confirmó que el bebé encontrado dentro de un contenedor de basura en el poblado Miguel Alemán nació de manera prematura a causa de un acto doloso cometido por la pareja sentimental de la madre.

De acuerdo con la investigación, el hombre ejercía violencia psicológica constante contra la mujer, a quien le repetía de forma insistente que no deseaba al hijo que esperaba. La víctima, madre de dos menores más, se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad emocional y física.

SUMINISTRÓ UN MEDICAMENTO PARA PROVOCAR EL PARTO

La vicefiscal detalló que el sujeto aprovechó un momento en el que la mujer se sentía mal de salud para suministrarle un medicamento sin informarle su verdadero efecto. La sustancia provocó el inicio del trabajo de parto de manera anticipada, lo que derivó en el nacimiento prematuro del bebé.

Tras el parto, el recién nacido fue abandonado en un contenedor de basura. El menor fue localizado con vida, pero en estado crítico, y trasladado de emergencia a un hospital, donde finalmente falleció debido a las complicaciones derivadas de su condición.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y enfrenta cargos por homicidio infantil y violencia de género, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

BREVE CONTEXTO DEL HALLAZGO DEL BEBÉ

El bebé fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en un campo agrícola del poblado Miguel Alemán, luego de que un trabajador escuchara su llanto durante la madrugada. Al momento del rescate, el menor presentaba signos de hipotermia y dificultad respiratoria.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el recién nacido no logró sobrevivir. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y determinar todas las responsabilidades legales.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Congreso de Sonora ratifica a Juan de Dios Jocobi Cuevas como alcalde de Bácum
Sonora

Congreso de Sonora ratifica a Juan de Dios Jocobi Cuevas como alcalde de Bácum

Enero 23, 2026

Juan de Dios Jocobi Cuevas, quien se desempeñaba como regidor, asume la alcaldía de Bácum tras la muerte de Serge Enríquez Tolano

Clima en Sonora hoy, 23 de enero: Tormenta invernal impactará este fin de semana; hasta 100% de probabilidad de lluvia
Sonora

Clima en Sonora hoy, 23 de enero: Tormenta invernal impactará este fin de semana; hasta 100% de probabilidad de lluvia

Enero 23, 2026

La entidad se prepara para un fin de semana con lluvias intensas y bajas temperaturas; conoce qué municipios serán los más afectados

Destacan labor del policía
Sonora

Destacan labor del policía

Enero 23, 2026

Alcalde de Huatabampo entrega ascensos y uniformes