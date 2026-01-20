Bebé rescatado en Hermosillo desarrolla esta enfermedad crónica tras ser abandonado en un contenedor

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un recién nacido fue localizado durante la madrugada de este lunes 19 de enero al interior de un contenedor de basura en el poblado Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo. El menor fue encontrado aún unido a la placenta, dentro de una bolsa de plástico y con signos severos de afectación física, informó personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con el reporte inicial, el bebé presentaba coloración amoratada, dificultades respiratorias e hipotermia severa, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada.

Un guardia de seguridad de un campo agrícola escuchó el llanto de un bebé durante su ronda de vigilancia. Al revisar el interior de un contenedor de basura, encontró al recién nacido dentro de una bolsa de plástico, por lo que decidió trasladarlo de inmediato a un hospital cercano.

El menor ingresó al área de urgencias del Hospital General Zona 6 del IMSS alrededor de las 05:08 horas, donde el personal médico trabajó durante casi una hora para estabilizarlo antes de enviarlo al Hospital Infantil del Estado de Sonora.

CONDICIONES MÉDICAS GRAVES AL MOMENTO DEL INGRESO

Hiram de Jesús Sánchez Gutiérrez, director del Hospital General Zona 6 del IMSS, detalló que el bebé, un varón con una edad gestacional estimada entre 30 y 32 semanas, habría nacido de forma prematura.

El recién nacido llegó con una temperatura corporal de entre 33 y 34 grados, presentando cianosis, dificultad respiratoria severa y una frecuencia respiratoria de hasta 100 respiraciones por minuto, cuando lo normal es alrededor de 20. Debido a la inmadurez de sus pulmones, fue necesario intubarlo y colocarlo en una cuna de traslado especializada.

RIESGOS PARA EL BEBÉ Y LA MADRE

Especialistas advirtieron que el menor podría desarrollar una infección grave conocida como sepsis neonatal, debido al tiempo que permaneció sin oxigenación adecuada y expuesto a condiciones insalubres. En caso de sobrevivir, también existe el riesgo de secuelas pulmonares crónicas por la inmadurez de sus órganos.

El director del hospital alertó sobre los riesgos que podría enfrentar la madre, ya que al haberse expulsado la placenta junto con el bebé, existe la posibilidad de que queden restos placentarios en el útero, lo que podría provocar infecciones o hemorragias graves si no recibe atención médica oportuna.