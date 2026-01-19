Toman oficinas de la Secretaría de Salud en Huatabampo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cinco trabajadores de la Secretaría de Salud tomaron este lunes la Coordinación Médica Local de Huatabampo, para protestar por despido injustificado.

Los empleados, adscritos al Área de Vectores del Distrito de Salud 5, demandaron la intervención de autoridades estatales y federales para que sean reinstalados en sus puestos.

José Alfredo Cruz Valdez, uno de los afectados, señaló que, tras dicha medida, solamente quedaron dos trabajadores activos, uno de ellos pensionado y de la tercera edad, quien no puede realizar labores de campo en colonias y comunidades.

"Esta reducción de personal agravará, sin duda, los problemas sanitarios, particularmente en la prevención y control del dengue, enfermedad de la cual se han ocultado casos graves e incluso defunciones", afirmó.

Otros empleados despedidos son Saúl Chávez Barrera, Juan de Dios Gámez Medina, Lourdes Guadalupe Campos Velarde y Eleazar Gutiérrez Moroyoqui, quienes dijeron que la notificación que recibieron fue que sus contratos habían concluido y no serían renovados, pese a que, según los propios documentos contractuales, aún se encontraban vigentes.

Indicaron que su antigüedad laboral iba de los tres a los cuatro años, por lo que consideraron incongruente la decisión tomada por las autoridades de salud.

HOSTIGAMIENTO

Asimismo, los inconformes denunciaron hostigamiento laboral por parte del jefe del Distrito 5, José Gabriel Ramos Gallegos, a quien acusaron de nepotismo al despedir personal para dar ingreso a familiares y amigos en distintas áreas.

Afirmaron que, a pesar de las múltiples carencias, como la falta de vehículos, material básico como abate, líquidos para fumigación, uniformes y recursos humanos, cumplían con sus labores utilizando incluso recursos propios para poder atender a la población.

Los manifestantes agregaron que muchos de sus compañeros no se atreven a alzar la voz por temor a represalias laborales, ya que dependen de su empleo para mantener a sus familias.