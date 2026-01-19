Sonora tendrá su primer Foro Internacional de Bomberos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Son alrededor de 200 elementos los que se esperan en el primer Foro Internacional de Bomberos que se estará llevando por primera vez en Sonora, como parte del 80 aniversario del Departamento de Bomberos de Hermosillo, donde también se espera contar con la participación de otras instituciones u organizaciones del 10 al 13 de marzo en la capital del Estado.

El comandante del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, resaltó que esta es una actividad donde se contempla la participación de todas las corporaciones de bomberos que existen a nivel estatal, además de las nacionales e internacionales, esperando también contar con corporaciones que realizan el trabajo de la agencia como los servidores socorristas, estudiantes, los profesores y expertos de seguridad pública.

"Verán en este evento temas interesantes principalmente que tienen que ver con la labor del bombero, pero que tienen que ver más que nada con la vitalidad de la edad y situaciones de emergencia que todas las comunidades del Estado del país y del mundo vayan a presentarse y siempre es muy bueno que las corporaciones se mantengan integradas y que se conozcan unas y otras de las organizaciones y principalmente también que conozcan como bien pueden realizar las labores con título y eficacia en las agencias humanas", señaló el comandante.

Para participar se llevará a cabo un proceso de inscripción a partir de este martes en las redes sociales del departamento de bomberos, a través de un enlace que llevará a un formulario para realizar el registro de bomberas, bomberos, brigadistas sobre todo especializados. La inscripción estará abierta hasta que se agoten los lugares y cabe recalcar que por cada módulo son 20 espacios salvo el de búsqueda primaria donde se contará con 18 espacios, esto con la finalidad de que sea una capacitación que puedan aprovechar más.