Resienten locatarios del Mercado Municipal la cuesta de enero, ventas bajan al 50%

Los comerciantes de Navojoa confirmaron la baja movilidad que se está presentando este inicio de año

Ene. 19, 2026
En un 50 por ciento se encuentran las ventas para algunos comerciantes del Mercado Municipal de Navojoa, esto ante la baja movilidad característica del mes de enero, explicó el locatario Jesús Alberto Nuño Rodríguez.

El comerciante indicó que el mes de enero ha sido de baja afluencia, en el que incluso los recursos que suelen moverse de los programas Bienestar, no están llegando al comercio local, lo que ha provocado utilidades bajas.

"Creemos que las personas están guardando el dinero que les llega por la cuesta de enero, incluso priorizando el pagar servicios importantes, por eso es que se han tenido bajas ventas", pronunció.

En lo referente al próximo 14 de febrero, cuando es el Día del Amor y la Amistad, mencionó que no todos los locatarios le apuestan a esta fecha, la cual si bien, es bondadosa, llega en una fecha donde hay crisis económica y es complicado el que puedan invertir.

La próxima fecha importante, posterior al 14 de febrero, recordó que es la Semana Santa y después el Día del Niño, fechas que traen un respiro para el comerciante, pero sin compararse con las temporadas decembrinas.

"Muy probablemente así estará las siguientes semanas, ventas irregulares y pocos visitantes, un tema que se vive año con año", pronunció.

Por su parte, otros comerciantes del Mercado Municipal, indicaron que ante la llamada cuesta de enero, toman la decisión de cambiar los horarios de apertura de sus establecimientos, abriendo en algunos casos más tarde de lo habitual ante la baja demanda.

DATO:

Durante la pasada temporada decembrina, las ventas habían aumentado hasta un 120 por ciento, actualmente se han reducido a menos de la mitad.

Edgar Coronado
