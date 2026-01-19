Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 19 de enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las principales presas del sur de Sonora continúan mostrando niveles bajos de almacenamiento, una situación que mantiene en alerta a autoridades, productores y especialistas ante el riesgo que representa para el abasto de agua durante el resto del año.

NIVEL DE LAS PRESAS DE HOY 19 DE ENERO

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este lunes 19 de enero, los embalses de La Angostura, El Novillo y El Oviáchic acumulan en conjunto 2 mil 076.5 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale apenas al 29.6 por ciento de su capacidad total.

Si bien el volumen actual representa una recuperación de 881.3 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, la mejora es considerada insuficiente para garantizar el suministro hídrico, especialmente ante la falta de lluvias recientes y la alta demanda del sector agrícola, pecuario e industrial que depende de la cuenca del Río Yaqui, una de las más importantes del estado.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El informe de Conagua revela un comportamiento desigual entre los principales embalses de la región.

La presa La Angostura presenta el panorama más favorable, al registrar un almacenamiento de 438.5 Mm³, lo que representa el 57.6 por ciento de su capacidad total. Este embalse mantiene una aportación de 6.73 metros cúbicos por segundo ; sin embargo, no se han reportado precipitaciones recientes en su zona de influencia, lo que limita su recuperación sostenida.

presenta el panorama más favorable, al registrar un almacenamiento de 438.5 Mm³, lo que representa el total. Este embalse mantiene una ; sin embargo, no se han reportado precipitaciones recientes en su zona de influencia, lo que limita su recuperación sostenida. Por su parte, la presa Plutarco Elías Calles, conocida como El Novillo y considerada uno de los pilares del sistema hidráulico de Sonora , almacena actualmente 987.1 Mm³, equivalentes al 32.7 por ciento de su capacidad . En este caso, el reporte indica que no se registran aportaciones ni lluvias recientes .

Plutarco Elías Calles, conocida como y considerada uno de los pilares del sistema hidráulico de , almacena actualmente 987.1 Mm³, equivalentes al . En este caso, el reporte indica que . La presa Álvaro Obregón, El Oviáchic, que apenas alcanza un almacenamiento de 651.0 Mm³, es decir, el 20.2 por ciento de su capacidad total. Aunque se reporta una aportación de 31.66 metros cúbicos por segundo, el embalse no ha recibido precipitaciones recientes, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui registra una aportación total de apenas 38.39 metros cúbicos por segundo, un nivel que especialistas consideran insuficiente para cubrir la demanda actual y mucho menos para garantizar reservas a mediano plazo.

Ante este panorama, autoridades han reiterado la necesidad de un uso más eficiente del agua, así como de estrategias de planeación que permitan enfrentar un año que podría mantenerse marcado por la sequía.