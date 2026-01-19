  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Aterrizaje inesperado en el Festival del Globo 2026 en Hermosillo

Su descenso se viraliza tras un cambio de ruta provocado por el viento, el incidente quedó grabado y publicado en redes sociales

Ene. 19, 2026
Globo aerostático aterriza de manera inusual durante el Festival del Globo
Globo aerostático aterriza de manera inusual durante el Festival del Globo

Un aterrizaje inusual captado en video durante el Festival del Globo generó comentarios y reacciones en redes sociales el pasado fin de semana en Hermosillo, luego de que uno de los globos aerostáticos cambiara de ruta y descendiera de manera que muchos consideraron aparente­mente riesgosa.

El momento fue grabado desde distintos ángulos por asistentes al evento y rápidamente se viralizó, provocando asombro e incluso temor entre usuarios que interpretaron la maniobra como un incidente grave.

En la aeronave viajaba el creador de contenido Odiseo Explora, quien posteriormente compartió un video en el que explicó lo sucedido y aclaró que la situación no representó un peligro real para los pasajeros.

El joven reconoció que el aterrizaje pudo parecer aparatoso desde el exterior, pero aseguró que dentro del globo el ambiente se mantuvo bajo control. Incluso señaló que le resultó curioso que el momento fuera grabado.

“A mí me dio risa porque no esperaba que nadie nos grabara. En el video se ve muy aparatoso, sí estuvo más o menos aparatoso, pero en realidad grabé lo que pude y nos teníamos que agarrar bien antes de caer”, comentó.

imagen-cuerpo

LA CAUSA DEL CAMBIO DE TRAYECTORIA

Odiseo explicó que el cambio en la ruta del globo se debió al incremento del viento mientras se encontraban en el aire, lo que provocó que la aeronave tomara mayor velocidad y obligara a realizar un descenso más rápido de lo habitual.

Este tipo de situaciones, de acuerdo con protocolos de vuelo, pueden presentarse en la operación de globos aerostáticos, ya que su desplazamiento depende en gran medida de las condiciones climáticas y no necesariamente implica una emergencia.

LA ACTUACIÓN DE LA PILOTO

El creador de contenido también destacó la labor de la piloto durante todo el proceso, señalando que mantuvo la comunicación constante y se mostró concentrada en encontrar un sitio adecuado para el aterrizaje.

Durante el descenso, la canastilla rebotó ligeramente y el globo quedó suspendido por unos momentos, por lo que fue necesario recibir apoyo inmediato en tierra. Aun así, Odiseo reiteró que no se trató de una situación de alto riesgo.

Finalmente, subrayó que volar en globo depende directamente del clima y aseguró que, pese a lo ocurrido, volvería a subirse a un globo aerostático sin dudarlo.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Fallece alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano
Sonora

Fallece alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano

Enero 19, 2026

El Ayuntamiento envió sus condolencias a su familia, y destacó que se caracterizó en vida por su compromiso con el servicio público

Clima en Sonora hoy, 19 de enero: Así se prevé el tiempo en las principales ciudades del estado
Sonora

Clima en Sonora hoy, 19 de enero: Así se prevé el tiempo en las principales ciudades del estado

Enero 19, 2026

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer su pronóstico meteorológico, basado en la información del SMN y otras fuentes oficiales

Listos, cadetes para la Academia de Bomberos
Sonora

Listos, cadetes para la Academia de Bomberos

Enero 19, 2026

Un grupo de 23 jóvenes se formará durante los próximos meses para integrarse a la corporación en Navojoa