Aterrizaje inesperado en el Festival del Globo 2026 en Hermosillo

Un aterrizaje inusual captado en video durante el Festival del Globo generó comentarios y reacciones en redes sociales el pasado fin de semana en Hermosillo, luego de que uno de los globos aerostáticos cambiara de ruta y descendiera de manera que muchos consideraron aparente­mente riesgosa.

El momento fue grabado desde distintos ángulos por asistentes al evento y rápidamente se viralizó, provocando asombro e incluso temor entre usuarios que interpretaron la maniobra como un incidente grave.

En la aeronave viajaba el creador de contenido Odiseo Explora, quien posteriormente compartió un video en el que explicó lo sucedido y aclaró que la situación no representó un peligro real para los pasajeros.

El joven reconoció que el aterrizaje pudo parecer aparatoso desde el exterior, pero aseguró que dentro del globo el ambiente se mantuvo bajo control. Incluso señaló que le resultó curioso que el momento fuera grabado.

“A mí me dio risa porque no esperaba que nadie nos grabara. En el video se ve muy aparatoso, sí estuvo más o menos aparatoso, pero en realidad grabé lo que pude y nos teníamos que agarrar bien antes de caer”, comentó.

LA CAUSA DEL CAMBIO DE TRAYECTORIA

Odiseo explicó que el cambio en la ruta del globo se debió al incremento del viento mientras se encontraban en el aire, lo que provocó que la aeronave tomara mayor velocidad y obligara a realizar un descenso más rápido de lo habitual.

Este tipo de situaciones, de acuerdo con protocolos de vuelo, pueden presentarse en la operación de globos aerostáticos, ya que su desplazamiento depende en gran medida de las condiciones climáticas y no necesariamente implica una emergencia.

LA ACTUACIÓN DE LA PILOTO

El creador de contenido también destacó la labor de la piloto durante todo el proceso, señalando que mantuvo la comunicación constante y se mostró concentrada en encontrar un sitio adecuado para el aterrizaje.

Durante el descenso, la canastilla rebotó ligeramente y el globo quedó suspendido por unos momentos, por lo que fue necesario recibir apoyo inmediato en tierra. Aun así, Odiseo reiteró que no se trató de una situación de alto riesgo.

Finalmente, subrayó que volar en globo depende directamente del clima y aseguró que, pese a lo ocurrido, volvería a subirse a un globo aerostático sin dudarlo.