Hermosillo

Adelantan inauguración del paso a desnivel de Colosio y Solidaridad en Hermosillo

A través de sus redes sociales, el presidente municipal, Antonio Astiazarán, confirmó que la obra ya se encuentra lista para su inauguración

Ene. 19, 2026
Previo a la fecha originalmente programada, el Ayuntamiento de Hermosillo concluirá e inaugurará el nuevo paso a desnivel del bulevar Luis Donaldo Colosio y Solidaridad, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad en uno de los cruceros más transitados de la ciudad.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez informó que la infraestructura será abierta este domingo 25 de enero, adelantándose a la fecha inicial prevista para el 14 de febrero. Durante la primera semana de enero de 2026, el proyecto registraba un avance del 94%, lo que permitió acelerar los trabajos finales y preparar su entrega anticipada.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal confirmó que la obra ya se encuentra lista para su inauguración.

"Estamos listos para el gran día. Este domingo 25 de enero inauguramos el nuevo Paso a Desnivel de Colosio y Solidaridad, una obra histórica que transformará la movilidad en la H", publicó Astiazarán.

UNA DEMANDA HISTÓRICA PARA HERMOSILLO

El paso a desnivel responde a una de las principales demandas ciudadanas en materia de infraestructura vial. Durante años, este crucero registró congestionamientos severos que obligaban a los automovilistas a esperar hasta cuatro semáforos para poder cruzar la intersección.

Con la nueva obra, los tiempos de traslado se reducirán de manera significativa. De acuerdo con el alcalde, ahora los conductores enfrentarán solo un semáforo, lo que permitirá una circulación más fluida y eficiente.

CONTARÁ CON INFRAESTRUCTURA MODERNA Y RESISTENTE A LLUVIAS

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su moderno sistema de drenaje pluvial. La obra cuenta con parrillas y un sistema de captación de agua de lluvia diseñado para soportar precipitaciones de hasta 180 milímetros, lo que garantiza que no se presenten inundaciones.

Durante un recorrido realizado el pasado 10 de enero, Astiazarán aseguró que el paso a desnivel "no se va a inundar", ya que el diseño está basado en estudios técnicos, antecedentes históricos y evaluaciones detalladas de precipitaciones.

MOVILIDAD INCLUYENTE Y ATENCIÓN A VECINOS

Además de mejorar el tránsito vehicular, la infraestructura contempla más de 3 mil metros de paso peatonal y ciclovías, algunas de ellas confinadas, lo que permitirá una movilidad más segura e incluyente para peatones y ciclistas.

Las vialidades cercanas han sido liberadas de manera gradual y el Ayuntamiento mantuvo comunicación directa con vecinos y comerciantes del sector para reducir afectaciones durante el proceso de construcción.

Con esta obra, el Gobierno Municipal busca transformar de fondo la movilidad urbana y atender una demanda histórica de los hermosillenses, apostando por una ciudad más ordenada, segura y funcional.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


