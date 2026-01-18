  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 18 de enero; se pronostica un domingo nublado y cálido

El ambiente se mantendrá con temperaturas máximas alrededor de los 30°C durante la siguiente semana, hasta la llegada de un nuevo frente frío

Ene. 18, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.

Para hoy 18 de enero, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:50, brindando un total de 10 horas y 32 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el territorio estatal. Por su parte, persistirá un ambiente muy frio a frío durante la noche y madrugada sobre la zona montañosa de la entidad.

Asimismo, las temperaturas máximas se mantendrán generando con un ambiente cálido donde los valores oscilarán entre los 30°C a los 32°C en la región centro y sur.

Aunado a ello, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los próximos 24 y 25 de enero. Dicho sistema podría generar lluvias aisladas, rachas de viento y un descenso de temperatura para toda la entidad estatal.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 18 DE ENERO

Por la mañana

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 19 de enero

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  2. Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  3. Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  4. Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
